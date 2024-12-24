العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أعلن البنك المركزي، صباح الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، عن تحديث جديد في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حيث سجل للبيع نحو 51.14 جنيه، ووصل للشراء 51.01 جنيه، خلال التعاملات الصباحية.

ويأتي ذلك وفق المعلن عبر المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

وفق لآخر تحديث في التعاملات صباح اليوم الثلاثاء، يستعرض الموجز، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الشراء: 51.01 جنيه

سعر البيع: 51.11 جنيه

‎سعر الدولار بنك مصر

سعر الشراء: 51.01 جنيه

سعر البيع: 51.11 جنيه

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء: 51.03 جنيه

سعر البيع: 51.13 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 51.02 جنيه

سعر البيع: 51.12 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 51.03 جنيه

سعر البيع: 51.13 جنيه

سعر الدولار في بنك CIB

سعر الشراء: 51.02 جنيه

سعر البيع: 51.12 جنيه

سعر الدولار اليوم

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار في البنك المركزي المصري، 13.62 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، لـ 13.61 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري،حوالي 13.55 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ويبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، لـ 13.60 جنيه للبيع ، و13.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي: 13.88 جنيه للشراء، و13.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مقابل الدولار

سعر الشراء 53.03 جنيه.

سعر البيع: 53.18 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي: 165.49 جنيه للشراء، 165.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء

بالرغم من ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم، إلا أن السوق السوداء لم تشهد فرقًا كبيرًا، ليسجل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى من سعر البنوك بفارق 30 قرشًا فقط، ليصل 51.31 جنيها مقابل الدولار الأمريكي.

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