تجاوز 51 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، متجاوزًا مستوى الـ 51 جنيهًا في العديد من البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك بأعلى قيمة للدولار، مسجلاً 51.06 جنيه للبيع, و50.97 للشراء, بينما سجلت أدنى قيمة للبيع إلى 50.99 جنيه في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.97 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.85 جنيه للشراء، مقابل 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 50.96 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الدولار في بنك SAIB 50.96 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول إلى 50.96 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.96 جنيه للشراء، مقابل 51.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB إلى 50.95 جنيه للشراء، مقابل 51.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AIB 50.94 جنيه للشراء، مقابل 51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 50.94 جنيه للشراء، مقابل 51.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.93 جنيه للشراء، مقابل 51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك CIB إلى 50.93 جنيه للشراء، مقابل 51.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.92 جنيه للشراء، مقابل 51.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB إلى 50.92 جنيه للشراء، مقابل 51.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 50.91 جنيه للشراء، مقابل 51.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 50.89 جنيه للشراء، مقابل 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 50.89 جنيه للشراء، مقابل 50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK إلى 50.88 جنيه للشراء، مقابل 50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.88 جنيه للشراء، مقابل 50.98 جنيه للبيع.

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