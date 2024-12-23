أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف في أغلب البنوك.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

50.8572 جنيه للشراء

50.9925 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.89 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

50.88 جنيه للشراء

50.98 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

50.86 جنيه للشراء

50.96 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

50.86 جنيه للشراء

50.96 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

50.86 جنيه للشراء

50.96 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

50.86 جنيه للشراء

50.96 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

50.85 جنيه للشراء

50.95 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم: 53.0528 جنيه للشراء، 53.2486 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.9224 جنيه للشراء، 64.1078 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9696 جنيه للشراء، 6.989 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.9446 جنيه للشراء، 57.1025 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.1152 جنيه للشراء، 7.1402 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 165.15 جنيه للشراء، 165.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.5469 جنيه للشراء، 13.5933 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 71.6299 جنيه للشراء، 72.0233 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 134.8819 جنيه للشراء، 135.2766 جنيه للبيع.

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