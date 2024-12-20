الدلاور مبيتهزش.. أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في السوق، مع بعض التباينات الطفيفة في الأسعار بين الشراء والبيع، وفيما يلي أبرز أسعار العملات في السوق المصري وفقًا بلشاشات البنك الأهلي، والتي ننقلها لكم عبر الموجز.

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

الدولار الأمريكي:

شراء: 52.28 جنيه

بيع: 51.86 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 13.91 جنيه

بيع: 13.80 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 14.23 جنيه

بيع: 14.12 جنيه

اليورو:

شراء: 54.38 جنيه

بيع: 53.94 جنيه

الدينار الكويتي:

شراء: 169.77 جنيه

بيع: 168.40 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 65.87 جنيه

بيع: 65.34 جنيه

الريال العماني:

شراء: 135.80 جنيه

بيع: 134.71 جنيه

اليوان الصيني:

شراء: 7.16 جنيه

بيع: 7.11 جنيه

الريال القطري:

شراء: 14.36 جنيه

بيع: 14.25 جنيه

الدينار الأردني:

شراء: 73.67 جنيه

بيع: 73.08 جنيه

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 50.85 للشراء و 50.95 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 50.83 للشراء و 50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.89 جنيه للشراء، و 50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.86 جنيه للشراء، و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 50.86 جنيه للشراء، و 50.96 جنيه للبيع.

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