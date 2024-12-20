سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 .. الخليجي وصل كام؟

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في شركات الصرافة وعلى شاشات البنوك المصرية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع مقارنة بالأيام السابقة، ونكشف لكم عبر الموجز قائمة الأسعار الكاملة لـ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة عبر الموجز.

أعلى سعر للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

جاء البنك الأهلي الكويتي كأفضل بنك للشراء، حيث سجل سعر الدينار 165.34 جنيه مصري.

بينما سجل بنك سايب أفضل سعر للبيع، حيث بلغ سعر بيع الدينار 165.10 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

تراجع سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء ليسجل 169.41 جنيه مصري للشراء و168.05 جنيه مصري للبيع، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالسعر المسجل أمس.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: سجل 165.583 جنيه للشراء و165.035 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل 165.433 جنيه للشراء و164.297 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل 165.368 جنيه للشراء و164.659 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل 165.465 جنيه للشراء و164.436 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 165.497 جنيه للشراء و162.752 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجل 165.5 جنيه للشراء و165.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل 165.465 جنيه للشراء و160.209 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): سجل 165.53 جنيه للشراء و158.237 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: سجل 166.329 جنيه للشراء و164.277 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل 165.681 جنيه للشراء و157.728 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل 165.433 جنيه للشراء و154.091 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل 165.891 جنيه للشراء و155.956 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل 165.454 جنيه للشراء و165.066 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): سجل 165.5 جنيه للشراء و165.1 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل 168.831 جنيه للشراء و158.594 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل 165.336 جنيه للشراء و160.994 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: سجل 165.5 جنيه للشراء و165.1 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل 165.5 جنيه للشراء و165.1 جنيه للبيع.

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