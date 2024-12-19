سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 19-12-2024 أمام الجنيه المصري

تشهد أسعار العملات تغيرًا مستمرًا بين البنوك وفقًا لعوامل السوق المحلية والدولية، ويأتي الدينار الكويتي على رأس العملات العربية الأكثر قيمة مقابل الجنيه المصري، حيث يعتبر من العملات التي تحظى باهتمام كبير في السوق المصري نظرًا لحجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 165.66 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 165.12 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 165.51 جنيهاً للشراء، و 164.40 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 164.56 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع و165.24 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.27جنيهاً للشراء، 164.59 جنيهاً للبيع.



أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.40 جنيهاً للشراء، 161.46 جنيهاً للبيع .

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 160.05 جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 165.29 جنيهاً



وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 162.5 جنيهاً للشراء، أما البيع 165.3 جنيهاً.



ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 157.95 جنيهاً للشراء، والبيع 165.21 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 166.41جنيهاً للشراء، والبيع 164.37 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.56 جنيهاً للشراء، والبيع 165.24 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد



وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 153.93

جنيهاً للشراء، والبيع 165.25

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني



وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 155.80جنيهاً للشراء، والبيع 165.72جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء164.90

جنيهاً، والبيع 165.27جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.03جنيهاً، بيع 165.42جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 158.53

جنيهاً، والبيع 168.76جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 161.02

جنيهاً، والبيع 165.39 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.26 جنيهاً، والبيع 159.538

جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 167.51 جنيهاً، بيع 166.16

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء





ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.9 جنيهاً والبيع 165.08 جنيهاً.



1 دينار كويتي 165.9 جنيهاً

5 دينار كويتي 829.5 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,659.0 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,295.0 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,590.0 جنيهاً

1,000 دينار كويتي 165,900.0 جنيهاً

10,000 دينار كويتي 1,659,000.0 جنيهاً.

اقرأ أيضًا:

آخر تحديث لـ سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-12-2024 داخل البنوك والسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-12-2024 في البنوك