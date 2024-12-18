سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18-12-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، مسجلًا 164.85 جنيه للشراء و165.38 جنيه للبيع وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.



سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز، أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.



الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 159.24 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 159.24 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.17 جنيهاً للشراء، و 161.45 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 164.50 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع و165.24جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.33 جنيهاً للشراء، 165.29 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 161.23 جنيهاً للشراء، 165.45 جنيهاً للبيع .

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 159.80 جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 165.29 جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 162.33 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.27 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 165.31جنيهاً للشراء، والبيع 157.80 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 166.18جنيهاً للشراء، والبيع 164.15 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.53 جنيهاً للشراء، والبيع 157.29 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 165.29

جنيهاً للشراء، والبيع 153.72 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.71جنيهاً للشراء، والبيع 155.79جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء165.29 جنيهاً، والبيع 164.90جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.29جنيهاً، بيع 164.91جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.5جنيهاً، والبيع 158.28جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 165.42

جنيهاً، والبيع 160.83جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 165.29 جنيهاً، والبيع 164.91

جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 165.29 جنيهاً، بيع 164.91

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء



ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 166.42 جنيهاً والبيع 165.08 جنيهاً.

1 دينار كويتي 165.32 جنيهاً

5 دينار كويتي 826.59 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,653.17 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,132.93 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,265.85 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,531.7 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,797.55 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,063.4 جنيهاً

250 دينار كويتي 41,329.25 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,595.1 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,658.5 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,721.9 جنيهاً

1000 دينار كويتي 165,317 جنيهاً.

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