هبط تاني.. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم بعد ارتفاع جنوني

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024،انخفاضاً طفيفاً في السوق السوداء اليوم، حيث وصل سعر الشراء إلى 165.16 جنيه مصري وسعر البيع إلى 163.83 جنيه مصري، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.94 جنيه مقارنةً بسعر الأمس الذي بلغ 166.1 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سجلت أسعار الدينار الكويتي مستويات متباينة، حيث جاء سعر الشراء في البنك المركزي المصري 165.574 جنيه وسعر البيع 165.069 جنيه. كما عرضت بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعاراً بلغت 165.345 جنيه للشراء و164.475 جنيه للبيع.

ومن جانب آخر، تم تسجيل أعلى سعر شراء في بنك كريدي أجريكول، حيث بلغ 166.469 جنيه، بينما سجل بنك الكويت الوطني أعلى سعر بيع عند 165.965 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي على النحو التالي:

المركزي: شراء 165.574 جنيه، بيع 165.069 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 165.345 جنيه، بيع 164.475 جنيه.

بنك مصر: شراء 165.345 جنيه، بيع 164.668 جنيه.

بنك القاهرة: شراء 165.604 جنيه، بيع 164.529 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 165.701 جنيه، بيع 161.365 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 165.636 جنيه، بيع 162.56 جنيه.

HSBC: شراء 165.64 جنيه، بيع 165.14 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 165.636 جنيه، بيع 160.02 جنيه.

البنك الأهلي القطري QNB: شراء 165.604 جنيه، بيع 157.957 جنيه.

كريدي أجريكول: شراء 166.469 جنيه، بيع 164.21 جنيه.

البنك المصري الخليجي: شراء 165.798 جنيه، بيع 157.48 جنيه.

المصرف المتحد: شراء 165.571 جنيه، بيع 153.879 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 166.019 جنيه، بيع 155.965 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 165.604 جنيه، بيع 165.106 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.64 جنيه، بيع 165.14 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: شراء 168.433 جنيه، بيع 158.219 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء 164.26 جنيه، بيع 159.538 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: شراء 165.64 جنيه، بيع 165.14 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: شراء 165.64 جنيه، بيع 165.14 جنيه.

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