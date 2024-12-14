سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-12-2024 في البنوك

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، وفقاً لآخر البيانات المعلنة على شاشات أسعار العملات، ويزداد اهتمام الكثيرين بمعرفة التغيرات اليومية في سعر الدينار مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع الموجز أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.



سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بلغ سعر الدينار الكويتى اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.5 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.7 جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.6 جنيهاً للشراء، و 165.6 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر كالتالي 164.6 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 165.6جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 165.60 جنيهاً للشراء، 164.52 جنيهاً للبيع.

أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 165.70 جنيهاً للشراء، 161.36 جنيهاً للبيع .

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 165.36 جنيهاً للشراء، أما البيع 162.56 جنيهاً.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.6جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 159.6 جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 165.60 جنيهاً للشراء، والبيع 157.95 جنيهاً.ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 166.46جنيهاً للشراء، والبيع 164.21جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 165.79 جنيهاً للشراء، والبيع 157.48جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 165.57

للشراء، والبيع 153.87 جنيهاً.



سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 166.01 جنيهاً للشراء، والبيع 155.96 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 165.60

جنيهاً، والبيع 165.10 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 165.64جنيهاً، بيع 165.14

جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.43جنيهاً، والبيع 158.21 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 165.64

جنيهاً، والبيع 165.14 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 165.64 جنيهاً، والبيع 165.14 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 165.64 جنيهاً، بيع 165.14 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165 جنيهاً والبيع 163.67 جنيهاً.

1 دينار كويتي 165.6 جنيهاً

5 دينار كويتي 828.02 جنيهاً

10 دينار كويتي 1,656.04 جنيهاً

25 دينار كويتي 4,140.1 جنيهاً

50 دينار كويتي 8,280.2 جنيهاً

100 دينار كويتي 16,560.4 جنيهاً

150 دينار كويتي 24,840.6 جنيهاً

200 دينار كويتي 33,120.8 جنيهاً

250 دينار كويتي 41,401 جنيهاً

300 دينار كويتي 49,681.2 جنيهاً

500 دينار كويتي 82,802 جنيهاً

700 دينار كويتي 115,922.8 جنيهاً

1000 دينار كويتى 165,604 جنيهاً.

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