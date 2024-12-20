أسعار العملات اليوم الجمعة 20-12-2024 في البنك المركزي المصري

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، والتي شهدت حالة من التفاوت متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.

أسعار العملات اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية تحديث أسعار العملات اليوم، الجمعة 20-12-2024، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.89 جنيه للشراء و 53.04 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.05 جنيه للشراء و 64.25 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.97 جنيه للشراء و 6.99 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.72 جنيه للشراء و 56.91 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية في البنك المركزي المصري

سجل الكرونة الدنماركية في البنك المركزي المصري نحو 7.09 جنيه للشراء و 7.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 165.04 جنيه للشراء و 165.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.53 جنيه للشراء و 13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 71.62 جنيه للشراء و 71.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

سجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 134.80 جنيه للشراء و 135.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

سجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.93 جنيه للشراء و 14.01 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

سجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 132.07 جنيه للشراء و 132.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.84 جنيه للشراء و 13.88 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري

سجل الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري نحو 4.61 جنيه للشراء و 4.63 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري

سجل الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري نحو 4.48 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الكندي في البنك المركزي المصري نحو 35.36 جنيه للشراء و 35.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.76 جنيه للشراء و 31.87 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني في البنك المركزي المصري

سجل الين الياباني في البنك المركزي المصري نحو 0.32 جنيه للشراء و 0.33 جنيه للبيع.

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