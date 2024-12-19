أسعار العملات اليوم الخميس 19-12-2024 مقابل الجنيه

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن أسعار العملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات اليوم

رصدت جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.86 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

سعر اليورو اليوم

53.342 جنيه للشراء.

53.5586 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

64.5598 جنيه للشراء.

64.7449 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

6.9737 جنيه للشراء.

6.9929 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

56.8967 جنيه للشراء.

57.1316 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

7.1508 جنيه للشراء.

7.1803 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

165.20 جنيه للشراء.

165.58 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم

13.5389 جنيه للشراء.

13.5853 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

71.5641 جنيه للشراء.

71.7928 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

134.6865 جنيه للشراء.

135.0767 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

13.936 جنيه للشراء.

13.9765 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

131.9582 جنيه للشراء.

132.3397 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.8462 جنيه للشراء.

13.8723 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

4.6397 جنيه للشراء.

4.6566 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

4.5303 جنيه للشراء.

4.5557 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

35.4895 جنيه للشراء.

35.6144 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

32.0864 جنيه للشراء.

32.3737 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

0.3307 جنيه للشراء.

0.3323 جنيه للبيع.

سعر التايلاند باهت اليوم

1.4828 جنيه للشراء.

1.4911 جنيه للبيع.

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