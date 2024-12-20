‎العملات الأجنبية.. سعر الدولار اليوم الجمعة 20-12-2024

سعر الدولار اليوم.. حالة من الاستقرار الملحوظ شهدتها العملة الخضراء في البنوك ضمن التحديثات اليومية لأسعار الصرف، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات بعد فترة من التقلبات.

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم في ظل متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان توازن السوق وتلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية، سواء لأغراض الاستيراد أو التعاملات التجارية.

سعر الدولار اليوم

ويشهد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ثباتًا مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الجمعة الموافق 20-12-2024، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية، وبالتالي يعد استقراره أمرًا حيويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الأعمال التجارية الدولية.

وتُعد أسعار الصرف مؤشرًا حيويًا يعكس أداء الاقتصاد، وتؤثر بشكل مباشر على تكلفة العديد من السلع والخدمات.

ومع متابعة المستهلكين والمستثمرين للتغيرات اليومية في سعر الدولار اليوم، يكتسب الاستقرار الحالي أهمية خاصة، حيث يسهم في دعم خطط الإنفاق والاستثمار، ويمنح الأسواق المحلية مزيدًا من الثقة.

الموجز يستعرض عبر النقاط التالية معكم سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه اليوم مع بداية صباح الجمعة الموافق 20-12-2024، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 50.85 للشراء و 50.95 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 50.83 للشراء و 50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 50.86 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.89 جنيه للشراء، و 50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.86 جنيه للشراء، و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 50.86 جنيه للشراء، و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 50.86 جنيه للشراء، و 50.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 50.85 جنيه للشراء، و 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل الدولار فى بنك الإمارات دبي الوطني نحو 50.86 جنيه للشراء، و 50.96 جنيه للبيع.

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