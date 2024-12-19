استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، استقرار في السوق السوداء، حيث بلغ 51.44 جنيه للشراء و 51.03 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 0.29 جنيه عن السعر المسجل في اليوم السابق الذي كان 51.15 جنيه، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

فيما يلي أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 50.94 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري سجل 50.9 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع.

بنك مصر سجل 50.9 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع.

بنك القاهرة سجل 50.91 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 50.95 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) سجل 50.91 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.

HSBC سجل 50.95 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية سجل 50.92 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB) سجل 50.9 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع.

بنك البركة سجل 50.9 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي سجل 50.93 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع.

المصرف المتحد سجل 50.91 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK) سجل 50.9 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي سجل 50.91 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (سايب) سجل 50.92 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي سجل 50.91 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي سجل 50.95 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس سجل 50.95 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي سجل 50.88 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني سجل 50.95 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية سجل 50.95 جنيه للشراء و 50.86 جنيه للبيع.

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