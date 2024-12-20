سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2024 بعد خفض الفائدة الأمريكية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك المصرية، ففي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.81 جنيه، وسعر البيع 50.94 جنيه.
وفي البنك الأهلي المصري، يسجل سعر الشراء 50.85 جنيه، وسعر البيع 50.95 جنيه، ونرصد لكم عبر الموجز، سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 20 ديسمبر 2024 بالبنوك وشركات الصرافة.
سعر الدولار اليوم في مصر
البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 50.988
- سعر البيع: 50.852
البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 50.95
- سعر البيع: 50.85
بنك مصر
- سعر الشراء: 50.93
- سعر البيع: 50.83
بنك القاهرة
- سعر الشراء: 50.96
- سعر البيع: 50.86
مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.89
البنك التجاري الدولي (CIB)
- سعر الشراء: 50.96
- سعر البيع: 50.86
HSBC
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.89
بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 50.96
- سعر البيع: 50.86
البنك الأهلي القطري (QNB)
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.88
بنك كريدي أجريكول
- سعر الشراء: 50.97
- سعر البيع: 50.87
بنك البركة
- سعر الشراء: 50.95
- سعر البيع: 50.85
البنك المصري الخليجي
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.88
المصرف المتحد
- سعر الشراء: 50.95
- سعر البيع: 50.85
بنك الكويت الوطني (NBK)
- سعر الشراء: 50.95
- سعر البيع: 50.85
المصرف العربي الدولي
- سعر الشراء: 50.96
- سعر البيع: 50.86
بنك الشركة المصرفية (SAIB)
- سعر الشراء: 50.97
- سعر البيع: 50.87
البنك العقاري المصري العربي
- سعر الشراء: 50.96
- سعر البيع: 50.86
بنك الاستثمار العربي
- سعر الشراء: 50.97
- سعر البيع: 50.87
بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.88
البنك الأهلي الكويتي
- سعر الشراء: 50.92
- سعر البيع: 50.88
البنك الأهلي اليوناني
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.89
بنك التنمية الصناعية
- سعر الشراء: 50.98
- سعر البيع: 50.89
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