سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، حالة من التراجع في مختلف الأعيرة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3205.75 جنيهًا للبيع و3188.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 4.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يستعرض “الموجز” تحديث سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, حسبما جاء في منصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 4274.25 جنيهًا للبيع و4251.5 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا قدره 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3918 جنيهًا للبيع و3897.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3740 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3205.75 جنيهًا للبيع و3188.5 جنيهًا للشراء، متراجعًا بمقدار 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم 2493.25 جنيهًا للبيع و2480 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3.25 جنيه.

سعر الذهب والسبائك

سعر الذهب عيار 12 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 2137.25 جنيهًا للبيع و2125.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا بقيمة 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم 1602.75 جنيهًا للبيع و1594.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 29920 جنيهًا للبيع و29760 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم إلى 2617.9 دولارًا للبيع و2617.63 دولارًا للشراء، مسجلًا زيادة طفيفة بقيمة 1.25 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس, كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4,357.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 43,511.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 67,660.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 87,022.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 108,778.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24: 217,557.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 435,114.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,080,785.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24: 2,161,571.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,321,142.86 جنيه.

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