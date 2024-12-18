الذهب يتراجع عالميًا مع ترقب قرار الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024، متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية التي أثرت على حركة السوق، ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتعافي الدولار الأمريكي الذي يعد أحد أبرز المنافسين للذهب كملاذ آمن للاستثمار.

ويأتي تراجع أسعار الذهب العالمية في ظل استقرار الدولار الأمريكي والترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة وتوقعاته للعام المقبل، إذ يترقب المستثمرون إعلان الفيدرالي الذي من المتوقع أن يتضمن خفضًا طفيفًا لأسعار الفائدة، ما يؤثر على تحركات المعدن النفيس.

انخفاض في أسعار الذهب العالمية

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية آخر تحديث طرأ على أسعار الذهب العالمية بختام التعاملات المسائية.

ففي الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنحو 0.3%، لتصل إلى 2637.13 دولار للأونصة، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد انخفضت هي الأخرى بنسبة 0.3%، لتسجل 2653.20 دولار للأونصة.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الذهب

ومن المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانًا في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، يكشف عن خطط الفائدة وتوقعاته الاقتصادية لعام 2024، تزامنًا مع مؤتمر صحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول.

ويُتوقع أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ما قد يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن في بيئة انخفاض الفائدة.

أسعار الذهب العالمية

المعادن النفيسة الأخرى تشهد تراجعًا

وننقل لكم أسعار المعادن النفيسة الأخرى على النحو التالي..

في نفس السياق، سجلت أسعار الفضة انخفاضًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 30.19 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 1.3% ليصل إلى 926.90 دولار، بينما هبط سعر البلاديوم بنفس النسبة إلى 922.19 دولار للأونصة.

التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة

ويتابع المستثمرون أيضًا البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها في الأيام القادمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي ستؤثر بشكل كبير على تحركات الأسواق.

الاقتصاد الأمريكي يثبت قوته رغم التحديات

تشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر متانة تفوق التوقعات، مع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع، واستمرار قوة سوق العمل على الرغم من التوقعات السابقة بتراجع فرص التوظيف بشكل ملحوظ.

تباطؤ التضخم وصمود سوق العمل

أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في الولايات المتحدة قد تباطأ أكثر من المتوقع، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار.

و في الوقت نفسه، استمر سوق العمل في تقديم نتائج قوية، مخالفًا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض كبير في فرص العمل.

إعادة تقييم السياسة النقدية من قبل الفيدرالي

وتُشير هذه المعطيات إلى احتمال قيام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بإعادة تقييم السياسة النقدية في الاجتماع المرتقب، من المتوقع أن تتضمن التعديلات المقبلة تعزيز التوقعات بشأن تكاليف الاقتراض، خاصة في ظل المؤشرات التي تدل على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ بزخم نمو إيجابي.

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