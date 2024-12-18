ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم.. قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة

يترقب المستثمرون والأسواق المالية حول العالم، اليوم الثلاثاء، اجتماع بنك بنك الاحطياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يعلن المسؤولون قرارًا جديدًا بشأن أسعار الفائدة، يأتي ذلك وسط توقعات بتخفيض تكاليف الاقتراض للمرة الثالثة على التوالي، مع إشارة إلى احتمال تقليص وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

توقعات بتغييرات في السياسة النقدية

تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي أثبت متانته أكثر من المتوقع، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا في معدل التضخم بوتيرة أقل مما كان متوقعًا، في حين ظل سوق العمل قويًا، خلافًا للتوقعات السابقة بحدوث تراجع ملحوظ في فرص التوظيف.

هذه المعطيات قد تدفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم السياسة النقدية، حيث يتوقع أن يتم تعديل البيان الرسمي الصادر بعد اجتماع اليوم. من المحتمل أن تتضمن التغييرات تعزيز التوقعات المتعلقة بتكاليف الاقتراض، خاصة مع ظهور إشارات على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحتفظ بزخم النمو.

الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل من المتوقع

أثارت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تساؤلات بشأن سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يدفع النمو الاقتصادي إلى التسارع أو التباطؤ. في هذا السياق، صرح تيم دوي، كبير خبراء الاقتصاد في "إس جي إتش ماكرو أدفيزرز" (SGH Macro Advisors)، بأن هذه البيانات قد تجبر المسؤولين على تبني نهج أكثر حذرًا في تخفيض أسعار الفائدة.

وقال دوي: كلما اقتربت من الحد الأعلى لتقديرات سعر الفائدة المحايد، يصبح من المنطقي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أن يتحرك ببطء لتقييم موقعه في دورة السياسة النقدية.

موعد الإعلان عن نتائج الاحتياطي الفيدرالي اليوم

من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة عند الساعة 2 ظهرًا بتوقيت واشنطن، ويعقب الإعلان مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول بعد 30 دقيقة، حيث يُتوقع أن يوضح المزيد من التفاصيل بشأن الخطط المستقبلية.

وفقًا للعقود الآجلة، من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%. هذا التخفيض سيعني تقليصًا بمقدار نقطة مئوية كاملة عن المستوى المسجل في سبتمبر الماضي، عندما بدأ المسؤولون في تنفيذ سلسلة من التخفيضات المتتالية.

توقعات المدى الطويل

رغم التخفيضات المتتالية، سيظل سعر الفائدة أعلى من متوسط التقديرات التي وضعها المسؤولون سابقًا عند 2.9%. تشير التعليقات الأخيرة من صانعي السياسة النقدية إلى إمكانية تعديل هذه التوقعات للأعلى، مما قد يؤثر على سياسات البنك المستقبلية.

الأسواق تترقب بحذر، والمستثمرون في انتظار ما سيفصح عنه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي من المتوقع أن يوضح ملامح السياسة النقدية خلال عام 2025، خاصة مع تزايد التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على التكيف مع التغييرات المرتقبة.

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