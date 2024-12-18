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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 18-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب في السوق المصري ارتفاعًا طفيفًا اليوم في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، ويُعد المعدن الأصفر من أهم الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها الناس لحماية مدخراتهم واستثماراتهم، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجزسعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024, حسب منصة “آي صاغة”.

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سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 18-12-2024: تراجع جديد

تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24 اليوم

  • بلغ سعر الذهب عيار 24 4331.5 جنيهًا للبيع.
  • سجّل سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 22 اليوم

  • وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 3970.5 جنيهًا للبيع.
  • حقق سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

  • سجّل سعر الذهب عيار 21 3790 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الذهب عيار 21 3770 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

  • حقق سعر الذهب عيار 18 3248.5 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الذهب عيار 18 3231.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

  • بلغ سعر الذهب عيار 14 2526.75 جنيهًا للبيع.
  • وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 2513.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

  • بلغ سعر الذهب عيار 12 2165.75 جنيهًا للبيع.
  • سجّل سعر الذهب عيار 12 2154.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

  • حقق سعر الذهب عيار 9 1624.25 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الذهب عيار 9 1615.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

  • سجّل سعر الجنيه الذهب 30320 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الجنيه الذهب 30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

  • بلغ سعر أوقية الذهب 2647.06 دولارًا للبيع.
  • وصل سعر أوقية الذهب إلى 2646.79 دولارًا للشراء.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4,408.57 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24: 11,006.43 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24: 22,012.86 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44,025.71 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 68,460.29 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 88,051.43 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 110,064.29 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 440,257.14 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1,093,642.86 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,372,571.43 جنيهًا.

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