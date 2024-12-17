تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، وسط تراجع في أسعار الأعيرة المختلفة، مما يعكس حركة الهبوط العالمية في أسعار الذهب، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز وفقًا لما جاء في منصة آي صاغة.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 4314.25 جنيه

سعر الشراء: 4291.5 جنيه

مقدار التراجع: 5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 3954.75 جنيه

سعر الشراء: 3933.75 جنيه

مقدار التراجع: 5.25 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 3775 جنيه

سعر الشراء: 3755 جنيه

مقدار التراجع: 5 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 3235.75 جنيه

سعر الشراء: 3218.5 جنيه

مقدار التراجع: 4.25 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 2516.75 جنيه

سعر الشراء: 2503.25 جنيه

مقدار التراجع: 3.25 جنيه

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 2157.25 جنيه

سعر الشراء: 2145.75 جنيه

مقدار التراجع: 2.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9

سعر البيع: 1617.75 جنيه

سعر الشراء: 1609.25 جنيه

مقدار التراجع: 2.25 جنيه

أسعار السبائك والعملات الذهبية

الجنيه الذهب

سعر البيع: 30,200 جنيه

سعر الشراء: 30,040 جنيه

مقدار التراجع: 40 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 (BTC)

السعر: 8145 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 (Swiss Gold)

السعر: 16,395 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC)

السعر: 16,290 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 (BTC)

السعر: 32,785 جنيه

أسعار السبائك

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC)

السعر: 143,600 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) صغيرة

السعر: 4810 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 (BTC)

السعر: 58,315 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 (G M)

السعر: 365 جنيه

سعر أوقية الذهب عالميًا

سعر البيع: 2640.23 دولار

سعر الشراء: 2639.96 دولار

مقدار التراجع: 0.5 دولار

يعكس تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاض الطلب مع تذبذب الأسواق العالمية، حيث شهدت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا نتيجة توقعات المستثمرين بشأن القرارات النقدية للبنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تحركات الذهب.

يرى بعض المحللين أن تراجع أسعار الذهب محليًا قد يكون مؤقتًا، في ظل توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وأكد الخبراء أن حركة الأسعار محليًا تتأثر بسعر الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

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