أسعار الذهب في مصر اليوم لحظة بلحظة الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.. انخفاض جديد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار مختلف الأعيرة، بينما سجلت الأوقية عالميًا ارتفاعًا طفيفًا، ويأتي هذا التراجع في ظل تذبذب حركة الأسواق العالمية والمحلية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية العالمية ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الذهب اليوم في مصر آخر تحديث

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 4331.5 جنيه

سعر الشراء: 4308.5 جنيه

الفرق: هبوط قدره 11.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 3970.5 جنيه

سعر الشراء: 3949.5 جنيه

الفرق: هبوط قدره 10.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر البيع: 3790 جنيه

سعر الشراء: 3770 جنيه

الفرق: هبوط قدره 10 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر البيع: 3248.5 جنيه

سعر الشراء: 3231.5 جنيه

الفرق: هبوط قدره 8.5 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 2526.75 جنيه

سعر الشراء: 2513.25 جنيه

الفرق: هبوط قدره 6.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 2165.75 جنيه

سعر الشراء: 2154.25 جنيه

الفرق: هبوط قدره 5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9

سعر البيع: 1624.25 جنيه

سعر الشراء: 1615.75 جنيه

الفرق: هبوط قدره 4.25 جنيه

أسعار المشغولات الذهبية

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 30,320 جنيه

سعر الشراء: 30,160 جنيه

الفرق: هبوط قدره 80 جنيهًا

نصف الجنيه الذهب: 16,460 جنيه

ربع الجنيه الذهب: 8175 جنيه

أسعار السبائك الذهبية

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): 144,175 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): 48,370 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): 4830 جنيه

أسعار الفضة

سعر الجرام المحلي: 42 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 (BTC): 58,315 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 (G M): 365 جنيه

السعر العالمي للأوقية

سعر البيع: 2640.5 دولار

سعر الشراء: 2640.23 دولار

الفرق: صعود طفيف بمقدار 0.25 دولار

يعكس تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاض الطلب مع تذبذب الأسواق العالمية، حيث شهدت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا نتيجة توقعات المستثمرين بشأن القرارات النقدية للبنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تحركات الذهب.

يرى بعض المحللين أن تراجع أسعار الذهب محليًا قد يكون مؤقتًا، في ظل توقعات باستمرار التقلبات في الأسواق العالمية. وأكد الخبراء أن حركة الأسعار محليًا تتأثر بسعر الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

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