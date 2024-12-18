سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 18-12-2024: تراجع جديد

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الابعاء 18 ديسمبر 2024 تراجعًا حيث تراجع سعر جرام الذهب من عيار 21 بنحو 10 جنيهات خلال اليوم، ليصل إجمالي التراجع إلى 25 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، ويتزامن هذا التراجع مع حركة الأسواق العالمية وتوقعات قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وتبين الموجز اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية، جاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

عيار 24: 4325 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 3785 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 30280 جنيهًا.



قد تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية تغيرات طفيفة خلال الساعات القادمة بناءً على حركة التداول العالمية وسعر الأوقية في البورصات الدولية.





اسعار الذهب

أسباب تراجع أسعار الذهب

تعزى التراجعات الحالية في أسعار الذهب إلى عدة عوامل تتعلق بالأسواق العالمية. ومن أبرز هذه العوامل:

1. الترقب لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي:

تقوم الأسواق المالية بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. هذا القرار قد يؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الأمريكي، وبالتالي على أسعار الذهب عالميًا.



2. تصريحات رئيس البنك الفيدرالي:

ينتظر المستثمرون تصريحات جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، لمعرفة ما إذا كان هذا الخفض في الفائدة سيكون الأخير أم ستتبعه فترة من التثبيت.



3. التغيرات السياسية في الولايات المتحدة:

مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تزداد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين بشأن الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير على حركة الذهب في الأسواق العالمية، حيث أن خفض الفائدة عادة ما يدفع المستثمرين نحو الأصول غير ذات العائد مثل الذهب، مما يعزز الطلب عليه ويرفع أسعاره.

في الوقت نفسه، تراقب الأسواق المحلية تطورات السعر العالمي للأوقية، والذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر. ومع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة بعد هذا الاجتماع، قد يشهد الذهب بعض الاستقرار خلال الأيام القادمة.





أهمية متابعة أسعار الذهب

يُعد الذهب من أبرز الاستثمارات التي يلجأ إليها الأفراد لحفظ القيمة ومواجهة تقلبات الأسواق. كما أن سعر الذهب يرتبط بعدة عوامل، منها:

سعر الدولار في مصر.

حركة البورصات العالمية.

قرارات البنوك المركزية.

معدلات التضخم العالمية.



لذلك، ينصح الخبراء بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي للحصول على أفضل فرص الشراء أو البيع في ظل التذبذب الحالي.



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