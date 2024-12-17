توقعات حاسمة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تترقبها الأسواق العالمية

يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإعلان عن قرار أسعار الفائدة على الدولار غدًا الأربعاء، وسط توقعات بخفضها بنسبة 0.25%، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة في نوفمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، لتنخفض من 5.00% إلى 4.75%، في إطار جهوده لدعم الاقتصاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الفائدة وأسباب الرفع السابق

شهدت الأربع سنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك نتيجة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، إلى جانب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى ضغوط تضخمية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.

هدف الفيدرالي

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل التضخم إلى 2%، وهو المستوى الذي يعتبره ملائمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تأثير القرار على الذهب

عادةً ما يؤدي خفض الفائدة إلى ارتفاع أسعار الذهب، حيث تصبح الأصول الآمنة مثل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

في الفترة الأخيرة، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 2700 دولار للأوقية (وزنها 31.1 جرام)، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع قد يصل إلى 3000 دولار للأوقية، مدعومًا بضعف الدولار وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ترقب الأسواق العالمية لهذا القرار يعكس أهميته وتأثيره الواسع على حركة الأسواق المالية وأسعار الذهب على وجه الخصوص.

أسعار السبائك والعملات الذهبية

الجنيه الذهب

سعر البيع: 30,200 جنيه

سعر الشراء: 30,040 جنيه

مقدار التراجع: 40 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 (BTC)

السعر: 8145 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 (Swiss Gold)

السعر: 16,395 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC)

السعر: 16,290 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 (BTC)

السعر: 32,785 جنيه

أسعار السبائك

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC)

السعر: 143,600 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 (BTC) صغيرة

السعر: 4810 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 (BTC)

السعر: 58,315 جنيه

سبيكة فضة عيار 999 (G M)

السعر: 365 جنيه

سعر أوقية الذهب عالميًا

سعر البيع: 2640.23 دولار

سعر الشراء: 2639.96 دولار

مقدار التراجع: 0.5 دولار

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