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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سعر الذهب والسبائك
سعر الذهب والسبائك

شهدت أسعار سبائك الذهب  في السوق المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 ارتفاعًا جديدًا، حيث سجلت أونصة الذهب عيار 24 (31.1 جرام) حوالي 136,387.43 جنيه مصري.

 وفيما يلي تفاصيل أسعار السبائك الذهبية الصغيرة والكبيرة، عبر الموجز.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18 ديسمبر 2024

  • أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24: 136,387.43 EGP
  • جنيه ذهب - 8 جرام: 30,720.00 EGP
  • ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج: 7,680.00 EGP
  • سبيكة ذهب 0.25 ربع جرام عيار 24: 1,192.86 EGP
  • سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24: 2,275.71 EGP
  • سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,391.43 EGP
  • سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 43,854.29 EGP
  • سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 68,193.71 EGP
  • سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 87,708.57 EGP
  • سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 109,635.71 EGP
  • سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 (من جولد إيرا): 219,271.43 EGP
  • سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 438,542.86 EGP
  • سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,089,357.14 EGP
  • سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,355,428.57 EGP
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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا على النحو التالي:

جرام عيار 24:

  • سعر الشراء: 4297 جنيه
  • سعر البيع: 4320 جنيه

جرام عيار 22:

  • سعر الشراء: 3939 جنيه
  • سعر البيع: 3960 جنيه

جرام عيار 21:

  • سعر الشراء: 3760 جنيه
  • سعر البيع: 3780 جنيه

جرام عيار 18:

  • سعر الشراء: 3222 جنيه
  • سعر البيع: 3240 جنيه

جرام عيار 14:

  • سعر الشراء: 2506 جنيه
  • سعر البيع: 2520 جنيه

الأونصة (عيار 24):

  • سعر الشراء: 2649 جنيه
  • سعر البيع: 2648.5 جنيه

الجنيه الذهب:

  • سعر الشراء: 30240 جنيه

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