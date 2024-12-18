أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 ارتفاعًا جديدًا، حيث سجلت أونصة الذهب عيار 24 (31.1 جرام) حوالي 136,387.43 جنيه مصري.

وفيما يلي تفاصيل أسعار السبائك الذهبية الصغيرة والكبيرة، عبر الموجز.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18 ديسمبر 2024

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24: 136,387.43 EGP

جنيه ذهب - 8 جرام: 30,720.00 EGP

ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج: 7,680.00 EGP

سبيكة ذهب 0.25 ربع جرام عيار 24: 1,192.86 EGP

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24: 2,275.71 EGP

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,391.43 EGP

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 43,854.29 EGP

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 68,193.71 EGP

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 87,708.57 EGP

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 109,635.71 EGP

سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 (من جولد إيرا): 219,271.43 EGP

سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 438,542.86 EGP

سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,089,357.14 EGP

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,355,428.57 EGP

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا على النحو التالي:

جرام عيار 24:

سعر الشراء: 4297 جنيه

سعر البيع: 4320 جنيه

جرام عيار 22:

سعر الشراء: 3939 جنيه

سعر البيع: 3960 جنيه

جرام عيار 21:

سعر الشراء: 3760 جنيه

سعر البيع: 3780 جنيه

جرام عيار 18:

سعر الشراء: 3222 جنيه

سعر البيع: 3240 جنيه

جرام عيار 14:

سعر الشراء: 2506 جنيه

سعر البيع: 2520 جنيه

الأونصة (عيار 24):

سعر الشراء: 2649 جنيه

سعر البيع: 2648.5 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر الشراء: 30240 جنيه

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