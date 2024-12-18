أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
شهدت أسعار سبائك الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 ارتفاعًا جديدًا، حيث سجلت أونصة الذهب عيار 24 (31.1 جرام) حوالي 136,387.43 جنيه مصري.
وفيما يلي تفاصيل أسعار السبائك الذهبية الصغيرة والكبيرة، عبر الموجز.
أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الأربعاء 18 ديسمبر 2024
- أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24: 136,387.43 EGP
- جنيه ذهب - 8 جرام: 30,720.00 EGP
- ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج: 7,680.00 EGP
- سبيكة ذهب 0.25 ربع جرام عيار 24: 1,192.86 EGP
- سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24: 2,275.71 EGP
- سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,391.43 EGP
- سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 43,854.29 EGP
- سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 68,193.71 EGP
- سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 87,708.57 EGP
- سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 109,635.71 EGP
- سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 (من جولد إيرا): 219,271.43 EGP
- سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 438,542.86 EGP
- سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,089,357.14 EGP
- سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,355,428.57 EGP
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024
سجلت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم ارتفاعًا على النحو التالي:
جرام عيار 24:
- سعر الشراء: 4297 جنيه
- سعر البيع: 4320 جنيه
جرام عيار 22:
- سعر الشراء: 3939 جنيه
- سعر البيع: 3960 جنيه
جرام عيار 21:
- سعر الشراء: 3760 جنيه
- سعر البيع: 3780 جنيه
جرام عيار 18:
- سعر الشراء: 3222 جنيه
- سعر البيع: 3240 جنيه
جرام عيار 14:
- سعر الشراء: 2506 جنيه
- سعر البيع: 2520 جنيه
الأونصة (عيار 24):
- سعر الشراء: 2649 جنيه
- سعر البيع: 2648.5 جنيه
الجنيه الذهب:
- سعر الشراء: 30240 جنيه
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