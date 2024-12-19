سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي في مختلف البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-12-2024 حسبما جاء في المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 13.50 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 13.48 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي في بنك SAIB 13.33 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.54 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 13.54 جنيه للشراء، و13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.53 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 13.53 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي في بنك CIB إلى 13.52 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 13.46 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 13.45 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 13.43 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 13.19 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 13.10 جنيه للشراء، و13.57 جنيه للبيع.

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