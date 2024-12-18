سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-12-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

رصد “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

13.54 جنيه للبيع.

13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

13.54 جنيه للبيع.

13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

13.55 جنيه للبيع.

13.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك SAIB اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.30 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

13.54 جنيه للبيع.

13.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي AIB اليوم

13.56 جنيه للبيع.

13.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم

13.54 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول اليوم

13.60 جنيه للبيع.

13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم

13.53 جنيه للبيع.

13.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم

13.55 جنيه للبيع.

13.08 جنيه للشراء.

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