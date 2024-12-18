siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-12-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

رصد “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

لا يفوتك

آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

  • 13.54 جنيه للبيع.
  • 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.48 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.48 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

  • 13.54 جنيه للبيع.
  • 13.45 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK اليوم

  • 13.55 جنيه للبيع.
  • 13.41 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك SAIB اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.30 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

  • 13.54 جنيه للبيع.
  • 13.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي AIB اليوم

  • 13.56 جنيه للبيع.
  • 13.52 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي اليوم

  • 13.54 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.51 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول اليوم

  • 13.60 جنيه للبيع.
  • 13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم

  • 13.53 جنيه للبيع.
  • 13.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد اليوم

  • 13.55 جنيه للبيع.
  • 13.08 جنيه للشراء.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الاثنين 16-12-2024 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم الاثنين 16-12-2024.. الأجنبية والعربية

لا يفوتك

آخر تطورات سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

اعرف سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-9-2024 مقابل الجنيه المصري

تم نسخ الرابط