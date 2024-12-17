آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم.. يبحث الكثير من الناس عبر محركات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17-12-2024 سواء كان ذلك لأغراض السفر، التجارة، أو الاستثمار.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

رصد“الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5078 جنيهًا وسعر البيع 13.5464 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.4938 جنيهًا وسعر البيع 13.5439 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل بنك مصر سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.4805 جنيهًا وسعر البيع 13.5321 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.4874 جنيهًا وسعر البيع 13.5748 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5142 جنيهًا وسعر البيع 13.5462 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.48 جنيهًا وسعر البيع 13.53 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.0938 جنيهًا وسعر البيع 13.568 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل بنك الاستثمار العربي AIB سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5496 جنيهًا وسعر البيع 13.5959 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل المصرف العربي الدولي AIB سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5188 جنيهًا وسعر البيع 13.5436 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5466 جنيهًا وسعر البيع 13.5702 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل بنك CIB سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5241 جنيهًا وسعر البيع 13.5525 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

أعلن بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.4437 جنيهًا وسعر البيع 13.5347 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل بنك الكويت الوطني NBK سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.4184 جنيهًا وسعر البيع 13.5519 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل كريدي أجريكول سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.4766 جنيهًا وسعر البيع 13.6384 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.5188 جنيهًا وسعر البيع 13.545 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل بنك SAIB سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.32 جنيهًا وسعر البيع 13.55 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل البنك العقاري المصري العربي سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.1792 جنيهًا وسعر البيع 13.5339 جنيهًا.

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