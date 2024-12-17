سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم

يبحث المواطن المصري هذه الايام عن اسعار الريال السعودي نظرا لاقتراب موسم العمرة، ونعرض في التقرير التالي سعر الريال داخل البنوك المحلية، وسجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية خلال اليوم.

وجاءت اسعار الريال السعودي البنوك كالآتي

الريال السعودي

البنك الأهلي المصري: 13.49 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.50 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.



تُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

وفقًا لموقع "إكس إي" (XE.com)، يُسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

بحسب موقع "إكس إي" (XE.com)، يُسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي حوالي 3.25 دولار أمريكي لكل دينار كويتي.

وتعرض الموجز فيما يلي اسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه

فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين 16 ديسمبر 2024، وفقًا لمصادر موثوقة:

البنك المركزي المصري:

الدولار الأمريكي: 50.7501 جنيه للشراء، 50.8869 جنيه للبيع.

اليورو: 53.2623 جنيه للشراء، 53.4160 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 64.1837 جنيه للشراء، 64.3822 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري:

الدولار الأمريكي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

اليورو: 52.1557 جنيه للشراء، 52.4645 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 62.6483 جنيه للشراء.



بنك مصر:

الدولار الأمريكي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

اليورو: 52.1557 جنيه للشراء، 52.4645 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 62.6483 جنيه للشراء.



بنك الإسكندرية:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك مصر:

الدولار الأمريكي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

اليورو: 52.1557 جنيه للشراء، 52.4645 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 62.6483 جنيه للشراء.



بنك الإسكندرية:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك مصر:

الدولار الأمريكي: 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

اليورو: 52.1557 جنيه للشراء، 52.4645 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 62.6483 جنيه للشراء.



بنك الإسكندرية:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك القاهرة:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية:

الدولار الأمريكي: 50.75 جنيه للشراء، 50.85 جنيه للبيع.

اليورو: 53.141 جنيه للشراء، 53.515 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.991 جنيه للشراء، 64.478 جنيه للبيع.



بنك مصر:

الدولار الأمريكي: 49.54 جنيه

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