تراجع سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي .. شهد سعر الريال السعودي حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024, مسجلًا في البنك المركزي المصري 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-12-2024, حسبما جاء في المواقع الألكترونية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.50 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.48 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس إلى 13.46 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.44 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.44 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.42 جنيه للشراء، و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.30 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.08 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

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استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية