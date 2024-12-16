سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16-12-2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، حيث تراوحت أسعاره في البنوك المصرية بين 13.49 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، وتأتي هذه المستويات بالتزامن مع موسم رحلات العمرة، الذي يشهد زيادة في الطلب على العملة السعودية، وفيما تقدم الموجز يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لما أعلنته البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، مع استقرار في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن سعر الريال السعودي عند 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.53 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، ليبقى ضمن أعلى المستويات بين البنوك.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل بنك مصر سعر الريال السعودي عند 13.50 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، مستقرًا عند نفس الأسعار التي سجلها البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع، مع استمرار التنافس بين البنوك لتقديم أفضل الأسعار.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

وفيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية الأخرى، سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، حوالي 3.75 ريال سعودي، وهو السعر الرسمي الثابت المتداول منذ سنوات في المملكة العربية السعودية.

عوامل تؤثر على سعر الريال السعودي

يرتبط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بعدة عوامل، منها حركة العرض والطلب المرتبطة بمواسم الحج والعمرة، فضلًا عن تحويلات المصريين العاملين في السعودية، وكما تتأثر الأسعار بالظروف الاقتصادية العامة وسوق الصرف الأجنبي في مصر.

تحديث أسعار العملات بشكل يومي يُعدّ أمرًا هامًا للمسافرين والمستثمرين، حيث يتم متابعة حركة السوق لضمان أفضل الصفقات.

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