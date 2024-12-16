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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

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أسعار العملات اليوم الاثنين 16-12-2024.. الأجنبية والعربية

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم.. أصبح اهتمام الناس بمتابعة أسعار العملات أمرًا أساسيًا في حياتهم اليومية، سواء كانوا أفرادًا أو شركات, فالتغيرات في أسعار الصرف تؤثر بشكل كبير على العديد من الجوانب الاقتصادية، مثل التجارة الدولية والاستثمار الشخصي.

وتستعرض جريدة “الموجزمتوسط أسعار العملات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، وفقًا للبنوك المصرية.

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أسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.88 جنيه للشراء.
50.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

53.28 جنيه للشراء.
53.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

64.13 جنيه للشراء.
64.65 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

6.97 جنيه للشراء.
6.99 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

56.83 جنيه للشراء.
56.95 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

7.13 جنيه للشراء.
7.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

164.86 جنيه للشراء.
165.31 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

13.54 جنيه للشراء.
13.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

71.45 جنيه للشراء.
71.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

134.44 جنيه للشراء.
134.84 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

13.91 جنيه للشراء.
13.96 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

131.77 جنيه للشراء.
132.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.85 جنيه للشراء.
13.88 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

4.61 جنيه للشراء.
4.65 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

4.53 جنيه للشراء.
4.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

35.69 جنيه للشراء.
35.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

32.27 جنيه للشراء.
32.38 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

0.33 جنيه للشراء.
0.33 جنيه للبيع.

سعر الباهت التايلاندي اليوم

1.49 جنيه للشراء.
1.51 جنيه للبيع.

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