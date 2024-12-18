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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

استقرار سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية مع انطلاق موسم العمرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارا في عمليات الصرف بالبنوك المصرية بالتزامن مع بدء رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة، وفيما يلي تعرض الموجز أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك المصرية، بالإضافة إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.


 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

شهد بنك قناة السويس انخفاضًا جديدًا في سعر الريال السعودي اليوم سواء للشراء أو البيع:

سعر الشراء: 13.46 جنيه.

سعر البيع: 13.55 جنيه.

 

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تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

تراجع سعر الريال السعودي في منتصف التعاملات اليوم داخل بنك مصر، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الشراء: 13.47 جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.

 

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، ليسجل الأسعار التالية:

سعر الشراء: 13.47 جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.

 

الريال السعودي 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا جديدًا على مستوى البيع والشراء:

سعر الشراء: 13.47 جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.

 

أسباب تراجع سعر الريال السعودي

يأتي الانخفاض المستمر في سعر الريال السعودي نتيجة ارتفاع حجم المعروض من العملة السعودية في البنوك وشركات الصرافة، بالتزامن مع تزايد رحلات العمرة مع بداية الموسم، ورغم زيادة الطلب على الريال السعودي، فإن التوافر الكبير ساهم في استقرار السوق وانخفاض الأسعار.


 

توقعات أسعار الريال السعودي في الفترة المقبلة

من المتوقع أن تشهد أسعار الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع زيادة الرحلات إلى الأراضي المقدسة، ويُنصح المسافرون بمراقبة أسعار الصرف وشراء العملة السعودية من البنوك قبل السفر لتجنب التغيرات المفاجئة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

إلى جانب انخفاض سعر الريال السعودي، نستعرض أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.20 جنيه.

سعر البيع: 47.30 جنيه.


سعر اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 51.35 جنيه.

سعر البيع: 51.60 جنيه.


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 60.10 جنيه.

سعر البيع: 60.35 جنيه.


سعر الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.90 جنيه.

سعر البيع: 13.00 جنيه.

 

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