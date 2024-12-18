تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يرتفع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-12-2024، مما يعكس زيادة في الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المحلي.

ويأتي تحديث سعر الدولار الآن، من خلال هذا التحرك في الأسعار في ظل تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية، إلى جانب قرارات السياسة النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية.

تحديث سعر الدولار الآن

يُعتبر تحديث سعر الدولار الآن من أبرز العملات التي تراقبها الأسواق باستمرار، نظرًا لدوره المحوري في حركة الاستيراد والتصدير، وتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات في السوق المصري، ويأتي هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب لأي مستجدات اقتصادية قد تؤدي إلى تغيرات إضافية في سعر الصرف.

ويُعزى هذا الارتفاع أيضًا إلى استمرار ارتفاع الطلب على الدولار من قبل المستثمرين والشركات المستوردة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ومع تحديث سعر الدولار الآن المتواصل يتوقع أن تتجه الأنظار إلى قرارات البنك المركزي المقبلة المتعلقة بسعر الفائدة ودورها في ضبط سوق الصرف.

الموجز خلال السطور التالية يعرض تفاصيل تحديث سعر الدولار الآن الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا بمنتصف تعاملات الأربعاء الموافق 18-12-2024، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.80 جنيهًا للشراء، ونحو 50.90 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقفز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.80 جنيهًا للشراء، ونحو 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك البركة

وزاد سعر الدولار في بنك البركة عند 50.81 جنيهًا للشراء، ونحو 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وزاد سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.82 جنيهًا للشراء، ونحو 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وقفز سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.80 جنيهًا للشراء، ونحو 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.85 جنيهًا للشراء، ونحو 50.95 جنيه للبيع.

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