ارتفاع أسعار القمح والدقيق المستورد في الأسواق المصرية

شهدت أسعار القمح والدقيق المستوردين في السوق المصرية ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، هذه الزيادات انعكست على أسعار السلع الاستهلاكية، ما زاد من الأعباء على المستهلكين وأصحاب المخابز، ويستعرض الموجز في هذا التقرير أحدث أسعار القمح والدقيق في الأسواق المحلية والتغيرات التي طرأت عليها.

أسعار القمح المستورد في الأسواق

ارتفعت أسعار القمح المستورد في السوق المصرية، وجاءت التفاصيل كما يلي:

قمح أوكراني 11.5%: سجل 12,300 جنيه/طن، بزيادة قدرها 100 جنيه.

قمح روسي 11.5%: بلغ سعره 12,500 جنيه/طن، بارتفاع 200 جنيه.

قمح روسي 12.5%: وصل إلى 12,700 جنيه/طن، بزيادة 300 جنيه.

أسعار الدقيق المستورد في الأسواق

تأثرت أسعار الدقيق بارتفاع أسعار القمح المستورد، وجاءت كالتالي:

دقيق مستخرج 24%: وصل إلى 15,000 جنيه/طن، بزيادة 600 جنيه.

دقيق مستخرج 27%: بلغ سعره 15,200 جنيه/طن، بارتفاع 600 جنيه أيضًا.

أسعار القمح المحلي

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر القمح المحلي في الأسواق 13,676 جنيه/طن، بزيادة 197 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 7,000 جنيه و16,000 جنيه/طن.

أما على مستوى التجزئة، فقد بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي 25 جنيهًا، بارتفاع قدره 50 قرشًا. تراوحت الأسعار بين 15 جنيهًا و40 جنيهًا/كيلو.

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة

متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ بلغ 26.5 جنيه.

تراوحت الأسعار بين 18 جنيهًا و35 جنيهًا/كيلو.

أسعار القمح في البورصات العالمية

قمح أسترالي صلب فوري: سجل 231.87 دولار/طن.

قمح أبيض لين فرنسي فوري: بلغ 245.94 دولار/طن.

قمح شنغهاي فوري: وصل إلى 348.73 دولار/طن.

تأثير الزيادات على السوق المحلية

تشير هذه الزيادات إلى استمرار تأثر الأسواق المحلية بتغيرات الأسعار العالمية، إلى جانب تحديات الاستيراد والنقل، يظل المستهلك المصري يواجه أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاسها على أسعار الخبز والمنتجات المرتبطة بالدقيق.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024



ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو.. تعرف على التفاصيل

