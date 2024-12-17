أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17-12-2024

شهد سوق مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا مع تغييرات طفيفة في سعر الحديد والأسمنت، فيما تواصل أسعار الرمل والزلط تسجيل معدلات ثابتة نسبيًا.

سعر مواد البناء الآن

ويستعرض الموجز، في هذا التقرير أحدث أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء وأهم التفاصيل المتعلقة بها.

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد تغيرات طفيفة على النحو التالي:

حديد عز: 40,327 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 1,041 جنيهًا.

حديد التسليح الاستثماري: 38,388 جنيهًا للطن، بزيادة 1,599 جنيهًا.

حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

حديد السويس: 39,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 41,000 جنيه للطن.

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

يأتي هذا الارتفاع تزامنًا مع تحركات السوق العالمية في أسعار خام الحديد.

سعر طن الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الأسمنت انخفاضات طفيفة اليوم، حيث جاءت كالتالي:

أسمنت الرمادي: 3,023 جنيهًا للطن، بانخفاض قدره 47 جنيهًا.

أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت بورتلاند عادي: 2,847 جنيهًا للطن.

أسمنت الأبيض: 4,075 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت

تراوح سعر شيكارة الأسمنت (50 كجم) بين 100 و120 جنيهًا حسب النوع والشركة المصنعة، وتعتبر هذه الأسعار مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر الزلط اليوم

استقرت أسعار الزلط في الأسواق المحلية لتسجل كالتالي:

زلط كبير الحجم: 280 – 320 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط صغير الحجم (سن 1، سن 2): 260 – 300 جنيه للمتر المكعب.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

حافظت أسعار الرمل على استقرارها لتتراوح بين:

الرمل الناعم: 70 – 100 جنيه للمتر المكعب.

الرمل الخشن: 90 – 120 جنيه للمتر المكعب.

سعر الرمل اليوم

تحليل السوق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

التغيرات الطفيفة في أسعار مواد البناء تعكس حالة من الاستقرار النسبي مع توقعات باستمرار هذه الحالة في ظل ثبات العرض والطلب خلال الفترة الحالية، و يُنصح المقاولون وأصحاب المشروعات بمتابعة السوق يوميًا لضمان التكيف مع أي مستجدات.

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