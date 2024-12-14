نشرة مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 14-12-2024

سعر الحديد والأسمنت.. تواصل أسعار مواد البناء استقرارها في الأسواق المحلية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، بعد موجة من التقلبات خلال الأسابيع الماضية، خاصًا سعر الحديد والأسمنت.

وفيما يلي يعرض الموجز، نظرة شاملة على أحدث أسعار الحديد، الأسمنت، والرمال والزلط، التي تهم العاملين في قطاع التشييد والبناء.

سعر طن الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد استقرارًا بعد زيادات نهاية الأسبوع الماضي. جاءت أسعار الحديد كالتالي:

حديد عز: 40,632 جنيهًا للطن.

المصانع الاستثمارية: 38,805 جنيهات للطن.

حديد مصر ستيل: 35,000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 36,300 جنيه للطن.

حديد السويس: 35,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 35,500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم في مصر

استقرت أسعار الأسمنت الرمادي صباح اليوم، وسجلت كالتالي:

أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 2,100 جنيه للطن.

أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 2,000 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت (50 كجم) يختلف حسب الشركة والمنطقة:

متوسط السعر يتراوح بين 95 و105 جنيهات.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

سعر الزلط اليوم

ارتفعت أسعار الزلط مع زيادة الطلب على المشروعات العقارية:

سعر المتر المكعب من الزلط الفينو: 350 جنيهًا.

الزلط الكبير: يتراوح بين 260 و300 جنيه للمتر المكعب.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

سجل سعر متر الرمل في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا:

سعر المتر يتراوح بين 150 و200 جنيه حسب المنطقة والجودة.

سعر الرمل اليوم

سعر الطوب الأحمر اليوم

شهدت أسعار الطوب الأحمر استقرارًا في السوق المحلية، مع تفاوت طفيف حسب المنطقة وحجم الطوبة:

الطوب الأسمنتي المصمت (الطوبة 25×12×6 سم): 1,400 جنيه للألف طوبة.

الطوب الأحمر (مقاس صغير 22×11×6 سم): 1,000 – 1,200 جنيه للألف طوبة.

الطوب الأحمر (مقاس كبير 25×12×12 سم): 1,600 – 1,800 جنيه للألف طوبة.

سعر الطوب الأحمر اليوم

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