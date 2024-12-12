أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الحديد والأسمنت اليوم.. تواصل أسعار مواد البناء في مصر جذب اهتمام السوق المحلي، حيث شهدت تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، استقرارًا في سعر الحديد والأسمنت، بينما استمرت أسعار الرمل والزلط عند مستوياتها المعتادة، وتأتي هذه التغيرات في ظل حركة العرض والطلب بالسوق المحلية وتأثيرها على تكلفة البناء.

ويستعرض الموجز، أسعار مواد البناء اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، مثل سعر الحديد، الأسمنت ، الرمل والزلط، على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

حديد عز: سجل سعر الطن 40,299 جنيهًا، بزيادة قدرها 218 جنيهًا عن إغلاق الثلاثاء.

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 35,500 جنيه.

حديد الجيوشي: وصل سعر الطن إلى 36,300 جنيه.

حديد مصر ستيل: بلغ سعر الطن 35,000 جنيه.

حديد العشري: سجل الطن نحو 37,500 جنيه.

حديد الكومي: بلغ سعر الطن 38,000 جنيه.

سعر الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم في مصر

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاع طفيف أمس:

الأسمنت الرمادي: سجل 2,920 جنيهًا للطن، بزيادة 44 جنيهًا.

أسمنت المسلح: استقر عند 2,000 جنيه للطن.

أسمنت السويدي: بلغ سعر الطن 2,100 جنيه.

أسمنت النصر: سجل سعر الطن 1,960 جنيهًا.

أسمنت السويس: استقر عند 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: سجل 1,950 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سعر شيكارة الأسمنت

تتراوح أسعار شيكارة الأسمنت الرمادي بين 100 إلى 120 جنيهًا حسب النوع والمصنع.

شيكارة الأسمنت الأبيض قد تصل إلى 170 جنيهًا في بعض المناطق.

سعر الزلط اليوم

الزلط الناعم (مقاس 1 سم إلى 2 سم): سجل سعر المتر المكعب حوالي 250 إلى 300 جنيه.

الزلط الكبير (مقاس 4 سم إلى 6 سم): بلغ سعر المتر المكعب حوالي 300 إلى 350 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

يتراوح سعر متر الرمل بين 100 و150 جنيهًا حسب الجودة ومكان التوريد.

وقد تختلف اأسعار مواد البناء من منطقة إلى أخرى بناءً على تكاليف النقل وطبيعة السوق المحلي.

سعر الرمل اليوم

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