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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-12-2024 في مصر

سعر الحديد والأسمنت
سعر الحديد والأسمنت

سعر الحديد اليوم.. تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصرية حالة من التباين اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة، مع استقرار نسبي في بعض الأصناف خاصًا  سعر الحديد .

لذا يستعرض الموجز، أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 11-12-2024، مثل سعر الحديد، الأسمنت ، الرمل والزلط، على النحو التالي.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

  • حديد عز: 40,080 جنيهًا للطن، بتراجع 548 جنيهًا عن الأمس.
  • الحديد الاستثماري: 38,073 جنيهًا للطن، بانخفاض 723 جنيهًا.
  • حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد المعادي والكومي: 36,500 جنيه للطن.
  • حديد المراكبي وعطية: 38,000 جنيه للطن.
  • حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.
  • حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن.
أسعار الحديد اليوم

سعر الأسمنت اليوم في مصر

  • أسمنت السويدي: 3,300 جنيه للطن.
  • أسمنت الممتاز: 2,850 جنيهًا للطن.
  • أسمنت المعلم وتايتان: 2,800 و2,850 جنيهًا على التوالي.
  • أسمنت المصري: 2,830 جنيهًا للطن.
  • أسمنت العامرية والبرج: 2,990 و3,000 جنيه للطن.
  • أسمنت السد العالي: 2,740 جنيهًا للطن.
  • أسمنت أسوان: 2,750 جنيهًا للطن.
  • أسمنت المخصوص: 2,850 جنيهًا للطن.

سعر شيكارة الأسمنت

  • يتراوح سعر شيكارة الأسمنت في السوق المحلي بين 140 إلى 165 جنيهًا، حسب النوع والعلامة التجارية.
سعر الأسمنت اليوم

سعر الزلط اليوم

  • سجل سعر متر الزلط في مصر بين 170 إلى 250 جنيهًا، حسب النوع والجودة.
  • زلط مقاس 2 سم: 170 جنيهًا.
  • زلط مقاس 4 سم: 250 جنيهًا.
سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

  • سعر متر الرمل يتراوح بين 100 إلى 150 جنيهًا.
  • الرمل الناعم: يبدأ من 100 جنيهًا للمتر.
  • الرمل الخشن: يصل إلى 150 جنيهًا للمتر.
سعر الرمل اليوم

الوضع العالمي لـ أسعار الحديد

  • حديد التسليح عالميًا: 482.19 دولار للطن.
  • متوسط سعر الحديد الخام: 106 دولارات للطن.
  • خام البیلیت: 450 دولارًا للطن.

توفر هذه النشرة نظرة شاملة على أسعار مواد البناء في السوق المحلي، مما يساعد المقاولين والمستهلكين على اتخاذ قرارات مدروسة عند شراء احتياجاتهم.

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