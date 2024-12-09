نشرة مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024

شهد سوق مواد البناء المحلي حالة من الاستقرار في سعر الحديد والأسمنت،اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، مع تباين طفيف في أسعار الرمل والزلط. يأتي هذا في ظل متابعة مستمرة للتغيرات العالمية التي تؤثر على السوق المحلي.

لذلك يستعرض الموجز، فيما يلي تفاصيل لأسعار مواد البناء:

سعر الحديد اليوم

شهدت سعر الحديد اليوم استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الشركات المصنعة، وفيما يلي قائمة بأسعار الحديد:

حديد عز: 39,000 جنيه.

حديد بشاى: 38,800 جنيه.

حديد العتال: 38,000 جنيه.

حديد المعادى: 36,500 جنيه.

حديد الكومى: 36,500 جنيه.

حديد المراكبى: 38,000 جنيه.

حديد عطيه: 37,000 جنيه.

حديد العشري: 36,000 جنيه.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه.

حديد بيانكو: 36,000 جنيه.

حديد المصريين: 38,000 جنيه.

حديد سرحان: 36,000 جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الأسمنت اليوم

كما شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا مع اختلاف طفيف بين الشركات، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسمنت المعلم: 2,780 جنيه.

أسمنت السهم: 2,790 جنيه.

أسمنت الفهد: 2,780 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 2,770 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف: 2,800 جنيه.

أسمنت المسلح: 2,000 جنيه.

أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه.

أسمنت المخصوص: 2,840 جنيه.

أسمنت السويس: 2,900 جنيه.

أسمنت السويدي: 3,120 جنيه.

أسعار الأسمنت

أسعار الرمل والزلط

بجانب الحديد والأسمنت، جاءت أسعار الرمل والزلط كالتالي:

سعر متر الرمل الناعم: 190 - 200 جنيه.

سعر متر الرمل الخشن: 220 - 240 جنيه.

سعر متر الزلط الفينو: 300 - 320 جنيه.

سعر متر الزلط الكبير: 280 - 300 جنيه.

أسعار الرمل

أسعار الحديد عالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر طن الحديد الخام في المتوسط 104 دولارات، مقارنة بـ102 دولار قبل يومين. أما سعر حديد التسليح عالميًا فقد سجل 469 دولارًا، بعد أن كان 476 دولارًا للطن صباح اليوم، في حين استقر سعر طن البليت عالميًا عند 450 دولارًا، وفقًا لآخر التحديثات.

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