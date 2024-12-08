نشرة مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024

يولي الكثير من المواطنين اهتمامًا كبيرًا لأسعار مواد البناء، خاصةً في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، فيما يلي الموجز يستعرض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، وفقًا للمعلومات المتاحة من بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الحديد الاستثماري اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 36,663 جنيهًا، مما يمثل زيادة قدرها 20 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس.

أسعار حديد عز اليوم

بينما بلغ سعر حديد عز نحو 39,264 جنيهًا، بارتفاع قدره 44 جنيهًا عن سعره يوم السبت.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك في مصر

حديد السويس: حوالي 39,000 جنيه.

حديد المراكبي: سجل سعره 41,000 جنيه.

حديد بشاي: وصل سعره إلى 41,000 جنيه.

حديد العشري: بلغ سعره 37,500 جنيه.

حديد الجيوشي: وصل سعره إلى 39,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

شهد سعر طن أسمنت الرمادي ارتفاعًا ليبلغ 3,080 جنيهًا، بزيادة قدرها 77 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس. كما سجلت أسعار الأسمنت الأخرى كالتالي:

أسمنت النصر: حوالي 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 2,000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الرمل اليوم

سجلت أسعار الرمل استقرارًا في السوق اليوم، حيث تتراوح الأسعار من 95 جنيهاً إلى 170 جنيهاً للمتر، حسب نوع الرمل:

الرمل العادة: بلغ سعر المتر 170 جنيهًا.

الرمل النصار (الأبيض)، الأكثر طلبًا في الأسواق: استقر عند 85 جنيهًا.

الرمل الخشن: وصل سعر المتر إلى 100 جنيه، بزيادة عن 90 جنيهًا في الأسابيع الماضية.

الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني: سجل سعر المتر 65 جنيهًا.

الرمل الناعم: بلغ سعر المتر 95 جنيهًا.

الرمل الربيع (الأبيض): سجل سعر المتر 95 جنيهًا.

الرمل الأحمر الخرج: استقر عند 60 جنيهًا.

الرمل الأحمر العادي: قدر سعر المتر بـ 40 جنيهًا.

أسعار الرمل

أسعار الزلط اليوم

الزلط المخصوص: بلغ سعر المتر 290 جنيهًا.

الزلط السن مقاس 22: وصل سعر المتر إلى 240 جنيهًا.

الزلط الفينو: سجل سعر المتر 310 جنيهًا.

الزلط العادة: بلغ سعر المتر 220 جنيهًا.

وفقًا للتجار، فإن متوسط أسعار الزلط في السوق اليوم يتراوح بين 230 جنيهًا و310 جنيهًا للمتر.

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