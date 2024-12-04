نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

شهدت أسعار مواد البناء، بما في ذلك سعر الحديد والأسمنت والزلط والرمل والطوب الأحمر، حالة من الاستقرار النسبي اليوم، مع تفاوت طفيف بين الشركات والمناطق المختلفة، لذلك يقدم موقع" الموجز " أسعار الحديد والأسمنت على النحو التالي:

أسعار الحديد اليوم

حديد مصر ستيل: وصل إلى 37,400 جنيه.

حديد بيانكو: 35,800 جنيه.

حديد عز: بلغ عند 39,200 جنيه.

حديد الكومي: سجل 37,200 جنيه.

حديد الجيوشي للصلب: سجل سعر 39,100 جنيه.

حديد العتال (مصر الوطنية للصلب): سجل 38,200 جنيه.

حديد بشاي: وصل إلى 38,600 جنيه.

حديد المراكبي: استقر عند 38,100 جنيه.

حديد عطية: بلغ سعره 37,300 جنيه.

حديد العشري: 35,900 جنيه.

حديد سرحان: وصل إلى 36,200 جنيه.

حديد المعادي: سجل 36,300 جنيه.

حديد المصريين: بلغ 38,400 جنيه.

ويُظهر التفاوت البسيط في سعر الحديد اليوم الأربعاء، استمرار استقرار الأسعار نسبيًا، مع اختلاف طفيف بين الشركات حسب معطيات الإنتاج والتكاليف المرتبطة بها.

اسعار الحديد

أسعار الأسمنت

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي استقرارًا نسبيًا اليوم، مع وجود اختلافات طفيفة بين الشركات المصنعة، بناءً على سياسات التسعير وتكاليف الإنتاج.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسمنت السويدي: يبدأ سعره من 3,100 جنيه ويصل إلى 3,140 جنيهًا، بمتوسط يبلغ 3,120 جنيهًا.

أسمنت المعلم (مصر للأسمنت المنيا): يُقدر متوسط سعره بـ 2,770 جنيهًا، ويتحرك بين 2,760 و2,780 جنيهًا.

أسمنت السهم (الشركة الوطنية ببني سويف): يتوسط سعره 2,790 جنيهًا، مع قيم تتراوح بين 2,780 و2,800 جنيه.

أسمنت الفهد (أسيوط): يُحدد سعره حاليًا عند 2,790 جنيهًا.

أسمنت وادي النيل: يبدأ عند 2,760 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف (الوطنية ببني سويف): يصل سعره إلى 2,810 جنيهات.

أسمنت سيناء 42.5: يُعرض بسعر متوسط يبلغ 2,800 جنيه، ويتغير بين 2,790 و2,810 جنيهات.

أسمنت حلوان: يبلغ متوسط سعره 2,860 جنيهًا، بحدود تتراوح بين 2,850 و2,870 جنيهًا.

اسعار الأسمنت

إلى جانب الحديد والأسمنت، تعد أسعار الزلط والرمل والطوب الأحمر من العوامل المهمة التي تؤثر على تكلفة البناء. شهدت الأسواق استقرارًا نسبيًا مع بعض التفاوتات في الأسعار، وجاءت التفاصيل كالتالي:

أسعار الطوب الأحمر اليوم

الطوب الأحمر بمقاس 24×11×6 سم: 950 جنيهًا.

الطوب الأحمر بمقاس 24×11×12 سم: 1,550 جنيه.

الطوب الأحمر بمقاس 25×12×13 سم: 2,200 جنيه.

الطوب الوردي بمقاس 25×12×6 سم: 3,100 جنيه.

الطوب الخفيف بمقاس 60×20×20 سم: 1,850 جنيه.

الطوب الأسمنتي المفرغ بمقاس 40×20×20 سم: 8,900 جنيه.

الطوب الأسمنتي المفرغ بمقاس 40×20×12 سم: 6,000 جنيه.

الطوب الأسمنتي المصمت بمقاس 25×12×6 سم: 1,450 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر

أسعار الزلط

متر الزلط العادي: حوالي 185 جنيهًا.

متر الزلط الفينو: يبلغ 270 جنيهًا.

متر الزلط المخصوص: يقدر بـ 195 جنيهًا.

سعر الزلط

أسعار الرمل

متر الرمل: يتراوح سعره بين 190 و220 جنيهًا.

جرار الرمل بحمولة 4 أمتار: يبلغ حوالي 780 جنيهًا.

سيارة الرمل الكبيرة (10 أمتار): تكلف 1,950 جنيهًا.

سيارة الرمل الأكبر (13 مترًا): تُقدر بـ 2,350 جنيهًا.

العربية الصغيرة (2 متر): سعرها 390 جنيهًا.

سعر الرمل

وتعكس هذه الأسعار حالة من التوازن النسبي في سوق مواد البناء، مع اختلافات طفيفة حسب الموقع وحجم الطلب.

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