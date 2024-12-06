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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6-12-2024

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تحديث أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في مصر.

و شهدت مواد البناء تراجعًا خاصة في أسعار الحديد خاصة سعر طن الحديد الاستثماري الذي سجل نحو 37,697 جنيهًا، منخفضًا بمقدار 700 جنيه، بنسبة تراجع وصلت إلى 1.8%.

أسعار مواد البناء

تنشر جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء بما في ذلك سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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أسعار الحديد اليوم 6 ديسمبر 2024

  • سجل سعر طن الحديد الاستثماري 37,697 جنيهًا، بتراجع قدره 700 جنيه بنسبة 1.8%.
  • سجل سعر حديد مصنع عز 39,780 جنيهًا للطن، بتراجع 487 جنيهًا بنسبة 1.21%.
  • سجل سعر طن حديد الجارحي 37,600 جنيه للمستهلك.
  • سجل سعر طن حديد المراكبي 37,300 جنيه للمستهلك.
  • سجل سعر طن حديد مصر ستيل 37,500 جنيه للمستهلك.
  • سجل سعر طن حديد المصريين 38,200 جنيه للمستهلك.
  • سجل سعر طن حديد بشاي 39,200 جنيه للمستهلك.
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد عالميًا

  • سجل سعر حديد التسليح 474.19 دولارًا للطن.
  • سجل سعر الحديد الخام 106.37 دولارًا للطن.
  • سجل متوسط سعر خام البيلت 450 دولارًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 6 ديسمبر 2024

  • سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2,746.88 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت المصريين 2,800 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت النهضة 2,940 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت التعمير 2,830 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت الصعيد 2,850 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت الممتاز 2,850 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت المصري 2,830 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت العامرية 3,140 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت البرج 3,150 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت أسيوط 2,820 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت السد العالي 2,740 جنيه.
  • سجل سعر طن أسمنت أسوان 2,750 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت

أسعار السن والظلط اليوم

  • سجل سعر متر السن 250 جنيهًا.
  • سجل سعر متر الظلط 270 جنيهًا.

أسعار الرمل والطوب اليوم

  • سجل سعر متر الرمل 125 جنيهًا.
  • سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم 1,600 جنيه لكل ألف طوبة.
  • سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×12 سم 1,800 جنيه لكل ألف طوبة.
  • سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13 سم 2,300 جنيه لكل ألف طوبة.
  • سجل سعر طوب أبيض الجيري 2,000 جنيه لكل ألف طوبة.

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