أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تحديث أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في مصر.

و شهدت مواد البناء تراجعًا خاصة في أسعار الحديد خاصة سعر طن الحديد الاستثماري الذي سجل نحو 37,697 جنيهًا، منخفضًا بمقدار 700 جنيه، بنسبة تراجع وصلت إلى 1.8%.

أسعار مواد البناء

تنشر جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء بما في ذلك سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم 6 ديسمبر 2024

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 37,697 جنيهًا، بتراجع قدره 700 جنيه بنسبة 1.8%.

سجل سعر حديد مصنع عز 39,780 جنيهًا للطن، بتراجع 487 جنيهًا بنسبة 1.21%.

سجل سعر طن حديد الجارحي 37,600 جنيه للمستهلك.

سجل سعر طن حديد المراكبي 37,300 جنيه للمستهلك.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل 37,500 جنيه للمستهلك.

سجل سعر طن حديد المصريين 38,200 جنيه للمستهلك.

سجل سعر طن حديد بشاي 39,200 جنيه للمستهلك.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد عالميًا

سجل سعر حديد التسليح 474.19 دولارًا للطن.

سجل سعر الحديد الخام 106.37 دولارًا للطن.

سجل متوسط سعر خام البيلت 450 دولارًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 6 ديسمبر 2024

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2,746.88 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المصريين 2,800 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت النهضة 2,940 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت التعمير 2,830 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الصعيد 2,850 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الممتاز 2,850 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المصري 2,830 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العامرية 3,140 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت البرج 3,150 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط 2,820 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السد العالي 2,740 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت أسوان 2,750 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار السن والظلط اليوم

سجل سعر متر السن 250 جنيهًا.

سجل سعر متر الظلط 270 جنيهًا.

أسعار الرمل والطوب اليوم

سجل سعر متر الرمل 125 جنيهًا.

سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم 1,600 جنيه لكل ألف طوبة.

سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×12 سم 1,800 جنيه لكل ألف طوبة.

سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13 سم 2,300 جنيه لكل ألف طوبة.

سجل سعر طوب أبيض الجيري 2,000 جنيه لكل ألف طوبة.

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