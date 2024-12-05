أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-12-2024

سعر الحديد والأسمنت.. يهتم العديد من المواطنين بمتابعة تطورات سوق مواد البناء، خاصة في ظل التقلبات الأخيرة التي أثرت على سعر حديد التسليح وخام البليت.

أسعار الحديد اليوم االخميس 5 ديسمبر 2024

لذلك يستعرض موقع الموجز، سعر الحديد والأسمنت، اليوم االخميس 5 ديسمبر 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء، على النحو التالي:

سعر حديد عز: 40267 جنيهًا، بزيادة قدرها 335 جنيهًاز

سعر حديد السويس: حوالي 39 ألف جنيه.

سعر حديد المراكبي: 41 ألف جنيه.

سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه.

سعر حديد العشري: 37500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي: 39 ألف جنيه.

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 38397 جنيهًا، بارتفاع قدره 412 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

سعر الحديد

أسعار الأسمنت اليوم

شهد سوق الأسمنت تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2967 جنيهًا، بزيادة قدرها 67 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس.

أما أسمنت النصر فسجل سعر الطن حوالي 1960 جنيهًا، في حين وصل سعر طن الأسمنت من الشركة العربية إلى 2000 جنيه.

وبالنسبة لأسمنت العسكري، بلغ سعر الطن 1950 جنيهًا، بينما استقر سعر طن أسمنت السويس عند 2000 جنيه.

سعر الأسمنت

إلى جانب الحديد والأسمنت، تُعتبر أسعار الزلط والرمل والطوب الأحمر من العناصر الأساسية التي تؤثر على تكاليف البناء، حيث سجلت الأسواق استقرارًا نسبيًا مع بعض الاختلافات البسيطة في الأسعار، وفيما يلي التفاصيل:

أسعار الطوب الأحمر اليوم

الطوب الأحمر (مقاس 24×11×6 سم): 950 جنيهًا.

الطوب الأحمر (مقاس 24×11×12 سم): 1,550 جنيهًا.

الطوب الأحمر (مقاس 25×12×13 سم): 2,200 جنيه.

الطوب الوردي (مقاس 25×12×6 سم): 3,100 جنيه.

الطوب الخفيف (مقاس 60×20×20 سم): 1,850 جنيهًا.

الطوب الأسمنتي المفرغ (مقاس 40×20×20 سم): 8,900 جنيه.

الطوب الأسمنتي المفرغ (مقاس 40×20×12 سم): 6,000 جنيه.

الطوب الأسمنتي المصمت (مقاس 25×12×6 سم): 1,450 جنيهًا.

سعر الطوب الأحمر

أسعار الزلط

متر الزلط العادي: حوالي 185 جنيهًا.

متر الزلط الفينو: 270 جنيهًا.

متر الزلط المخصوص: 195 جنيهًا.

سعر الزلط والرمل

أسعار الرمل

متر الرمل: يتراوح سعره بين 190 و220 جنيهًا.

جرار الرمل (حمولة 4 أمتار): حوالي 780 جنيهًا.

سيارة الرمل الكبيرة (10 أمتار): 1,950 جنيهًا.

سيارة الرمل الأكبر (13 مترًا): 2,350 جنيهًا.

العربية الصغيرة (2 متر): 390 جنيهًا.

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