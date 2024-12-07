‎نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 7-12-2024 في مصر

أسعار مواد البناء.. يستمر أسعار مواد البناء في مصر، في التأثر بعوامل السوق المحلية والعالمية، حيث تشهد أسعار الحديد والأسمنت بعض التحركات التي تهم المستهلكين والمقاولين على حد سواء.

وفي هذا التقرير، يقدم موقع الموجز أبرز أسعار المواد الأساسية للبناء في السوق المصري اليوم، السبت 7 ديسمبر 2024، من خلال متابعة لأحدث المؤشرات والبيانات الخاصة بأسعار الحديد والأسمنت.

أسعار مواد البناء

نشرة أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء بمصر تراجعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم، السبت 7 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 39.000 جنيه، في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز حوالي 2850 جنيهًا.

سعر الحديد اليوم للمستهلك

بلغ سعر طن حديد عز اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 39,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الاستثماري اليوم السبت 7 ديسمبر حوالي 37,697.46 جنيه.

وصل سعر طن حديد بيانكو اليوم السبت 7 ديسمبر إلى 36,000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 37,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 38,800 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين اليوم السبت 7 ديسمبر إلى 38,000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 36,000 جنيه.

سعر الحديد اليوم

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 2,746.88 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت المصريين اليوم السبت 7 ديسمبر حوالي 2,800 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت النهضة اليوم السبت 7 ديسمبر إلى 2,940 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت التعمير اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 2,830 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الصعيد اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 2,850 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

وصل سعر طن أسمنت الممتاز اليوم السبت 7 ديسمبر إلى 2,850 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت المصري اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 2,830 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت العامرية اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 3,140 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت البرج اليوم السبت 7 ديسمبر حوالي 3,150 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت أسيوط اليوم السبت 7 ديسمبر إلى 2,820 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت السد العالي اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 2,740 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت أسوان اليوم السبت 7 ديسمبر نحو 2,750 جنيهًا.

سعر الاسمنت اليوم

سعر شيكارة الاسمنت

تشهد أسعار شيكارة الأسمنت في السوق المصري تباينًا طفيفًا حسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة. حيث يختلف السعر بين الشركات المصنعة، ويقاس سعر الشيكارة عادة بـ 50 كيلو جرام، على سبيل المثال، يتراوح سعر شيكارة الأسمنت من الشركات الكبرى مثل أسمنت الممتاز وأسمنت الصعيد بين 140 إلى 145 جنيهًا للشيكارة، بينما قد تصل الأسعار في بعض الشركات الأخرى مثل أسمنت البرج إلى حوالي 157 جنيهًا للشيكارة.

أسعار السن والظلط اليوم

سجل سعر متر السن اليوم 250 جنيهًا.

بلغ سعر متر الظلط اليوم 270 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

أسعار الرمل والطوب اليوم

وصل سعر متر الرمل اليوم إلى 125 جنيهًا.

سجل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم حوالي 1,600 جنيه لكل ألف طوبة.

بلغ سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×12 سم نحو 1,800 جنيه لكل ألف طوبة.

وصل سعر طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13 سم إلى 2,300 جنيه لكل ألف طوبة.

سجل سعر طوب أبيض الجيري اليوم نحو 2,000 جنيه لكل ألف طوبة.

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