أسعار الحديد بعد قرار شطب حديد عز من البورصة.. تفاصيل هامة

أعلنت شركة حديد عز ، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، عن قرارها بشطب أسهمها اختيارياً من البورصة المصرية، وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على القرار بعلاوة سعرية تتراوح بين 6% و7% من سعر الإغلاق الأخير، بالإضافة إلى شراء شهادات الإيداع المتداولة في بورصة لندن، وجاء ذلك وفق إفصاح رسمي صادر عن الشركة اليوم الأحد.

وترصد الموجز فيما يلي تفاصيل القرار

تفاصيل سعر شراء الأسهم

أكدت الشركة أن سعر شراء الأسهم سيتحدد وفقاً لأعلى تقييم من ثلاثة معايير مختلفة:

1. أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الشهر السابق: بلغ 118.98 جنيه للسهم، ما يعكس زيادة بنسبة 6% عن آخر سعر إغلاق.

2. متوسط أسعار الإغلاق خلال الثلاثة أشهر السابقة: بلغ 108.19 جنيه للسهم، وهو أقل بنسبة 3.4% من سعر الإغلاق الأخير.

3. القيمة العادلة للسهم: يتم تحديدها من قبل مستشار مالي مستقل، حيث كلفت الشركة شركة "BDO كيز للاستشارات المالية" بإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة للسهم.

أوضحت الشركة أن الحد الأقصى للسعر الذي ستدفعه لشراء الأسهم يبلغ 120 جنيه للسهم، ما يمثل زيادة نسبتها 7% عن آخر إغلاق، وإذا تجاوزت القيمة العادلة هذا الحد، ستعيد الشركة النظر في قرار شطب الأسهم.

القيمة السوقية لشركة حديد عز

بناءً على الحد الأقصى للسعر (120 جنيه للسهم)، تصل القيمة السوقية لشركة حديد عز إلى 1.3 مليار دولار، ويعد هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تنفيذ خططها التوسعية بعيداً عن قيود الإدراج في البورصة.

حديد عز

تفاصيل مصانع حديد عز

تمتلك "حديد عز" أربعة مصانع رئيسية في مصر تقع في:

السادات

العاشر من رمضان

السويس

الدخيلة بالإسكندرية



وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح سنوياً، وفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للشركة.

تداعيات القرار على المساهمين والبورصة

شطب أسهم "حديد عز" من البورصة المصرية يمثل خطوة كبيرة قد تؤثر على حركة التداول في السوق المصرية، خاصةً أن الشركة تُعد من أبرز الشركات المدرجة، ومع ذلك فإن التزام الشركة بتقديم علاوة سعرية سخية يشير إلى حرصها على تحقيق التوازن بين مصالحها ومصالح مساهميها.

يمثل قرار "حديد عز" بشطب أسهمها من البورصة المصرية تحولاً استراتيجياً مهماً في مسار الشركة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم خططها المستقبلية وتعزيز مرونتها المالية، مع ضمان حقوق المساهمين من خلال تقديم علاوات سعرية مغرية لشراء الأسهم.

اسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر انخفاضًا ملحوظًا اليوم السبت، حيث بلغت قيمة التراجع نحو 1054 جنيهًا للطن في الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار. وفيما يلي تفاصيل أسعار الحديد اليوم:

سعر حديد عز اليوم

وصل متوسط سعر طن حديد عز للمستهلك إلى حوالي 39,220 جنيهًا، بتراجع قدره 560 جنيهًا مقارنةً بالفترة السابقة، بحسب بوابة الأسعار.



سعر الحديد الاستثماري في الأسواق

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك في الأسواق المحلية نحو 36,642 جنيهًا، ما يعكس تراجعًا بقيمة 1054 جنيهً

أسعار الحديد في المصانع المحلية

حديد المصريين: بلغ سعر الطن حوالي 38,100 جنيه، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

حديد العشري: وصل سعر الطن إلى نحو 36,800 جنيه، شاملًا نفس النسبة من الضريبة.

متوسط أسعار الحديد عالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ متوسط سعر طن حديد التسليح حوالي 473.61 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأسواق المحلية.

يُشار إلى أن تراجع أسعار الحديد محليًا قد يعزز حركة البناء والتشييد، خاصة مع اقتراب نهاية العام.

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