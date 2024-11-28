أسعار مواد البناء.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-11-2024 في مصر

أسعار مواد البناء.. تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء خلال تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024, ليسجل سعر طن حديد عز 39,745 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن أسمنت السويس 2,000 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم

يستعرض " الموجز " نشرة أسعار مواد البناء بما في ذلك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز 39,745 جنيهًا.

بلغ سعر طن حديد الاستثماري 38,354 جنيهًا.

سجل سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد السويس 39,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي 41,000 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت النصر 1,960 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2,956 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2,000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري 1,950 جنيهًا.

سجل سعر أسمنت المصري 2,280 جنيه.

سجل سعر أسمنت الممتاز 2,360 جنيه.

سجل سعر أسمنت التعمير 2,330 جنيه.

سجل سعر أسمنت المعلم 2,390 جنيه.

سجل سعر اسمنت السهم 2,340 جنيه.

سعر مواد البناء اليوم

أسعار الرمل والزلط اليوم

تراوحت أسعار الرمل بين 220 و300 جنيه للمتر.

سجل سعر متر الزلط الفينو ما بين 285 و300 جنيه.

أسعار الطوب الأحمر اليوم

سجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة 1,500 جنيه.

بلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة 6,200 جنيه.

سجل سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة حوالي 1,000 جنيه.

وصل سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة إلى 3,135 جنيه.

بلغ سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 ألف طوبة 1,880 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-11-2024 داخل أسواق البناء