‎نشرة مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 27-11-2024 في مصر

أسعار مواد البناء .. ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت، في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مقارنة بمستوياتها التي سجلتها أمس، وفقًا للبيانات الواردة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

نشرة أسعار مواد البناء

يستعرض “الموجز” نشرة أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 39153.61 جنيه، بزيادة 554.51 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز 40498.58 جنيه، بزيادة 498.1 جنيه.

سجل سعر حديد السويس، نحو 39 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي، حوالي 41 ألف جنيه.

وصل سعر حديد بشاي، إلى 41 ألف جنيه.

حقق سعر حديد العشري، نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر حديد الجيوشى، حوالي 39 ألف جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2937.11 جنيه، بزيادة 28.27 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2848 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 116 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى 2000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

أسعار الرمل والزلط اليوم

تراوح سعر متر الرمل ما بين 220 و300 جنيه.

سجل سعر متر الزلط الفينو ما بين 285 و300 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الطوب الأحمر اليوم

سجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سم ألف طوبة نحو 1,500 جنيه.

وصل سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة إلى 6,200 جنيه.

سجل سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة حوالي 1000 جنيه.

وصل سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة إلى 3,135 جنيه.

بلغ سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 ألف طوبة نحو 1,880 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 21-11-2024 داخل أسواق البناء