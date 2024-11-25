نشرة أسعار مواد البناء ..ارتفاع سعر الحديد اليوم الاثنين 25-11-2024

سيطر الارتفاع على سعر الحديد اليوم الاثنين 25-11-2024، داخل أسواق البناء المنتشرة بجميع المحافظات، متأثرا بآليات العرض والطلب في الأسواق، ويعد الحديد من أهم العوامل المؤثرة في سوق العقارات،

سعر الحديد اليوم للمستهلك

ويعد حديد عز ، من أكثر الخيارات التي يلجأ اليها أصحاب المشروعات العقارية الكبرى، والمواطنين الراغبون في تشييد منازلهم، ولذا يهتم “ الموجز”، بمتابعة نشرة أسعار مواد البناء، وفقا للتغيرات التي تعلنها الشركات المنتجة، وقد سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، الأرقام الآتية:

سعر طن الحديد الاستثماري

وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38906 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعا قدره 772 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

سعر حديد عز اليوم

أما حديد عز، فوصل سعره إلى نحو 40441 جنيه، مسجلًا ارتفاع قدره 353 جنيهًا عن الأسعار المسجلة الأحد.

أسعار الحديد اليوم

وسجل سعر حديد السويس، نحو 39 ألف جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي، حوالي 41 ألف جنيه.

وصل سعر حديد بشاي، إلى 41 ألف جنيه.

حقق سعر حديد العشري، نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر حديد الجيوشى، حوالي 39 ألف جنيه.

سعر الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2848 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 116 جنيهات عن الاسعار المسجلة أمس.

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى 2000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري، فسجل 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

أسعار الرمل اليوم

سجل متر الرمل سعر تراوح ما بين 220-300 جنيها.

أسعار الزلط اليوم

بلغ سعر متر الزلط الفينو، ما بين 285-300 جنيها

أسعار الطوب الأحمر اليوم

سجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت، 25×12.5×6 سم ألف طوبة، نحو 1,500 جنيه.

وصل سعر الطوب الأسمنتي مفرغ 40×20×12 سم ألف طوبة، إلى 6,200 جنيه.

بلغ سعر الطوب الأحمر الطفلي مثقب 25×12×6.5 سم ألف طوبة، حوالي 1000جنيها.

استقر سعر الطوب الأحمر الرملي وردي 25×12×6 سم ألف طوبة، عند 3,135 جنيه.

حقق سعر الطوب الأحمر الرملي خفيف 60×20×20 سم م3 ألف طوبة، نحو 1,880 جنيه.



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