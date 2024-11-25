أسعار الحديد.. سعر طن حديد عز والأسمنت بكافة الأصناف اليوم

سعر طن الحديد (حديد عز) اليوم.. أعلنت البوابة الرسمية للأسعار عن تحديث جديد في أسعار مواد البناء بالسوق المحلية؛ ليسجل سعر طن الحديد الإستثمار اليوم الإثنين 38 ألفا و133 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو ألفى و965 جنيه كمتوسط سعر للمستهلك، ويرصد التقرير التالي سعر طن الحديد اليوم الإثنين 24-11-2024 للمستهلك وسعر الأسمنت لكافة الأصناف، لذا سيعرض لكم الموجز في التقرير التالي سعر طن حديد عز اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز

وصل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين في مصر، متوسطاً 40 ألفا و89 جنيه للطن، وذلك بناءً على السعر المعلن من البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أيضاً.

سعر الحديد بالدولار

أما بالنسبة لسعر الحديد العالمي اليوم الأحد، جاء كالتالي:

- وصل سعر الحديد الخام اليوم الأحد عالمياً إلى 102 دولار للطن المتري، في المتوسط.

- وسجل سعر حديد التسليح اليوم الأحد بالدولار يباع بـ472 دولارا للطن، وذلك وفقاً لمتوسط السعر العالمي.

وبالنسبة إلى سعر خام البليت عالمياً اليوم الأحد حقق 467 دولارا للطن.

أسعار حديد الشركات اليوم

بلغ سعر طن الحديد بشركة السويس، نحو 36 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد مصر ستيل الذي يباع بسعر 36 ألف جنيه.

ووصل سعر طن حديد بشاي اليوم الإثنين 35 ألف جنيه.

وبيع طن حديد المراكبي اليوم الإثنين بسعر 38 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة إلى سعر طن الأسمنت اليوم الأحد للشركات، جاء أهمها كالتالي:

سجل سعر طن أسمنت الفهد بـ ألفين و780 جنيهاً.

وبلغ سعر طن أسمنت حلوان اليوم الإثنين ألفين و680 جنيهاً.

ووصل سعر طن أسمنت النصر اليوم إلي ألفين و790 جنيهاً.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز أرض المصنع اليوم 36- 39 ألف جنيه.

- وتراوح سعر الحديد للمستهلك اليوم بين 38000 و41000 جنيه.

- وبلغ سعر حديد العشري اليوم نحو 37500 جنيه.

- ووصل سعر حديد الجيوشي اليوم إلي 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز

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