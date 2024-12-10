سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 10-12- 2024

يحرص العديد من المواطنين والمقاولين على متابعة أسعار مواد البناء بانتظام، في ظل التغيرات المستمرة في الأسعار، خاصة في السوق المصري حيث تتأثر سعر الحديد والأسمنت بعدة عوامل اقتصادية، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.

وسجلت نشرة أسعار مواد البناء زيادة ملحوظة في سعر الحديد، بينما استقرت أسعار الأسمنت عند مستويات متفاوتة في بعض الشركات الكبرى المنتجة.

سعر الحديد اليوم للمستهلك

لذا يستعرض الموجز، أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 10-12-2024، من حديد، اسمنت ،رمل وزلط، وفقا لما اعلنته شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، حيث سجلت الارقام الآتية :

سعر الحديد الاستثماري: سجل سعر الطن متوسط 38,796 جنيهًا.

سعر حديد عز: بلغ سعر الطن 40,629 جنيهًا.

سعر حديد السويس: وصل سعر الطن إلى 39,000 جنيه.

سعر حديد المراكبي: سجل سعر الطن 41,000 جنيه.

سعر حديد بشاي: بلغ سعر الطن 41,000 جنيه.

سعر حديد العشري: سجل سعر الطن 37,500 جنيه.

سعر حديد الجيوشي: وصل سعر الطن إلى 39,000 جنيه.

سعر الحديد

أسعار الأسمنت اليوم

سعر أسمنت الرمادي: سجل سعر الطن 2,948 جنيهًا.

سعر أسمنت النصر: بلغ سعر الطن 1,960 جنيهًا.

سعر أسمنت الشركة العربية: سجل سعر الطن 2,000 جنيه.

سعر أسمنت العسكري: وصل سعر الطن إلى 1,950 جنيهًا.

سعر أسمنت السويس: سجل سعر الطن 2,000 جنيه.

سعر الاسمنت

كما تستمر أسعار مواد البناء في التأثر بتقلبات السوق، ولهذا نقدم لكم أسعار الرمل والزلط والطوب الأحمر، وفقًا لأحدث الأسعار في مختلف المصانع والشركات:

أسعار الرمل

رمل خشن: سجل سعر المتر المكعب 100 جنيه.

رمل ناعم: وصل سعر المتر المكعب إلى 85 جنيهًا.

رمل مخصوص: بلغ سعر المتر المكعب 280 جنيهًا.

سن 2 مقاس 22: سجل سعر المتر المكعب 230 جنيهًا.

سعر الرمل

أسعار الزلط

زلط عادة: وصل سعر المتر المكعب إلى 215 جنيهًا.

زلط فينو: بلغ سعر المتر المكعب 310 جنيهًا.

الطوب الأحمر اليوم

طوب أحمر: سجل سعر الطوب الأحمر اليوم 1,500 جنيه لكل ألف طوبة.

سعر الطوب الأحمر

نشرة أسعار مواد البناء اليوم

والجدير بالذكر، أن أسواق الحديد والأسمنت، تشهد تقلبات متواصلة بسبب عوامل السوق المتعددة مثل التغيرات الاقتصادية والطلب المتزايد على مواد البناء، وهذه التغيرات تدفع المواطنين والمقاولين إلى متابعة الأسعار بانتظام لضمان اختيار المواد الأنسب لاحتياجاتهم في مشاريع البناء والتشييد.

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