أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 13-12-2024

شهدت الأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار مواد البناء خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الحديد والأسمنت مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض الأنواع.

ويستعرض الموجز، أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، مثل سعر الحديد، الأسمنت ، الرمل والزلط، على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن الحديد في المصانع الاستثمارية ارتفاعًا يوم أمس بمقدار 340 جنيهًا ليصل إلى 38,805 جنيهات، بعد زيادة سابقة بلغت حوالي 392 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي، وفيما يلي قائمة بأسعار الحديد:

حديد عز: 40,632 جنيهًا للطن، بعد ارتفاع قدره 333 جنيهًا.

حديد بشاي: 35,500 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 36,300 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: 35,000 جنيه للطن.

حديد السويس: 35,000 جنيه للطن.

المصانع الاستثمارية: 38,805 جنيهات للطن.

سعر الحديد

تطورات الأسعار

وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن وزارة الإسكان، أظهرت بيانات الشهر الماضي تراجع متوسط أسعار حديد التسليح خلال نوفمبر إلى 38,200 جنيه مقارنة بـ39,575 جنيهًا في أكتوبر، بنسبة انخفاض بلغت 0.5% على أساس سنوي. وكانت الأسعار قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أغسطس وسبتمبر بمتوسط 42,165 جنيهًا للطن، بعد استقرار استمر لأربعة أشهر، وذلك عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2,839 جنيهًا، بعد تراجع طفيف يوم الخميس بقيمة 79 جنيهًا. وفيما يلي أبرز الأسعار:

أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت السويدي: 2,100 جنيه للطن.

أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا للطن.

أسمنت السويس: 2,000 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سعر شيكارة الأسمنت

سجلت أسعار شيكارة الأسمنت الرمادي وزن 50 كيلوجرامًا في السوق المحلي بين 95 و105 جنيهات، حسب نوع الشركة والموقع الجغرافي.

سعر الزلط اليوم

بلغ متوسط سعر متر الزلط في السوق المحلي حوالي 280 جنيهًا، مع اختلاف طفيف حسب الجودة والموقع الجغرافي.

سعر الزلط اليوم

سعر الرمل اليوم

استقر سعر متر الرمل بين 85 و110 جنيهات، وفقًا لجودة الرمل وموقع التسليم.

سعر الرمل اليوم

توقعات السوق

تشير التوقعات إلى استمرار الاستقرار في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، في ظل توازن بين العرض والطلب. وعلى صعيد الصادرات، سجلت مصر زيادة كبيرة في صادرات الأسمنت والكلنكر، مما يعكس تحسن أداء القطاع.

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